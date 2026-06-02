Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Käsespätzle kommen auch bei indischen Studenten gut an

Indische Studierende sind fasziniert von der Natur der Schwäbischen Alb. Wie sie über Albstadt denken und was sie an ihrer Heimat vermissen.
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen lockt mit ihrem Angebot auch Studierende aus Indien auf die Schwäbische Alb. International beworben wurde insbesondere der im vergangenen Wintersemester gestartete englischsprachige KI-Studiengang „Industrial Artificial Intelligence“, den Prof. Dr. Lutz Sommer entwickelt hatte. Seither lernen einige Studierende aus Indien am Campus Albstadt.