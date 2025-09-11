Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Geldsegen für die Altersforschung

Mit einer Großspende in Höhe von 150 000 Euro soll die mitochondrialen Medizin und Alterungsforschung gefördert werden.
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat eine Großspende in Höhe von 150 000 Euro erhalten. Das Unternehmerpaar Georg Haub und Ilonka Ringeling möchte damit konkret die Forschungsarbeit von Jörg Bergemann im Bereich der mitochondrialen Medizin und Alterungsforschung fördern. Mit der Summe, die in dieser Höhe einmalig für die Hochschule ist, soll unter anderem eine Doktorandenstelle finanziert werden.