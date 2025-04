Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Geglückte Hilfestellung beim Start-up

Eine Truchtelfingerin in Rom „Selfies macht niemand am Grab!“

Unverhofft kommt oft: Vor einem halben Jahr haben Susanne Conzelmann und ihre Familie Urlaub in Rom gebucht – und sind jetzt mittendrin in der Weltgeschichte. Am Tag nach der Beisetzung von Papst Franziskus sind sie in Rom gelandet – und verblüfft.