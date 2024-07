Die Absolventen der Fakultäten Engineering, Informatik, Life Sciences sowie Business Science and Management haben mit Verwandten und Freunden in der voll besetzten Sigmaringer Stadthalle den Abschluss ihres Bachelor- respektive Masterstudiengangs gefeiert.

Rektorin Ingeborg Mühldorfer gratulierte allen herzlich: „Der Studienabschluss setzt ein markantes Zeichen im eigenen Lebenslauf“, sagte sie. Das Ende des Studierens und lebenslangen Lernens bedeute er aber nicht: „Ihre Urkunde bestätigt eher, dass Sie gelernt haben, zu lernen, und das auf Dauer.“

Mühldorfer: „Sie gestalten aktiv die nächsten 40 Jahre unseres gesellschaftlichen Lebens“

Das untermauerte sie mit Blick auf die rund 40 Berufsjahre, die nun vor den Absolventen liegen. „Aktuell erleben wir nicht nur durch den Krieg gegen die Ukraine, dass wir keine sicheren Zukunftsprognosen machen können“, sagte Ingeborg Mühldorfer.

„Aber Sie werden die nächsten 40 Jahre unseres gesellschaftlichen Lebens aktiv gestalten. Sie werden die Treiber der Innovationen und damit die Problemlöser sein. Mit den neuen Herausforderungen werden Sie neue Techniken erschließen und neue Berufsfelder kreieren, die wir uns aktuell gar nicht vorstellen können.“

Sie sei sich aber sicher, „dass Sie es schaffen werden“, betonte die Rektorin. „Ich blicke deshalb trotz der aktuellen globalen Krisen optimistisch in die Zukunft. “

Die Gäste werden aktiv mit in das Programm einbezogen

Den kurzweiligen Abend moderierte Michael Malina, an der Hochschule Referent für Studienorientierung.

Ilayda Titrek (Bachelor Betriebswirtschaft) und Niklas Briem (Bachelor Energiewirtschaft und Management) warfen einen sowohl humorvollen als auch emotionalen Blick zurück auf ihre Studienzeit, ehe Malina in einer Talkrunde weitere Absolventen befragte.

In einer Live-Abstimmung durften auch die Anwesenden im Publikum Fragen beantworten – die Ergebnisse wurden dann sofort auf eine große Leinwand projiziert.

Eine Revue auf die gemeinsame Studienzeit in Albstadt und Sigmaringen

Der Studierende und Zauberkünstler Nick Möck sorgte für zwei magische Showeinlagen, und die Southside Street Band umrahmte den offiziellen Teil musikalisch. Höhepunkt für die Absolventen war dann ihre offizielle Verabschiedung, zu der sie studiengangweise auf die Bühne gerufen wurden.

Dekane und Studiendekane gratulierten ihnen und überreichten eine kleine Erinnerung an ihre Hochschulzeit in Albstadt und Sigmaringen. Im Anschluss an den offiziellen Festakt gab es bei Getränken und Fingerfood viele Gelegenheiten, um die gemeinsame Studienzeit Revue passieren zu lassen.