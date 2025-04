Auslandssemester öffnet für sie den Weg in die Welt

1 Emily Respondek studiert Pharmatechnik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Für ein Auslandssemester war sie an der Swiss-German University in Indonesien und schließt aktuell eine mehrmonatige Asienreise an – und kennt zum Beispiel diverse Tipps und Tricks, um an günstige Flüge zu kommen. Foto: Respondek

Mit einem zufälligen Gespräch auf dem Gang in der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat alles angefangen, heute ist Indonesien zu einer zweiten Heimat für Emily Respondek geworden. Momentan ist sie für mehrere Monate in Asien auf einer Reise unterwegs.









Die 22-Jährige Emily Respondek studiert Pharmatechnik an der Fakultät Life Sciences der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Zudem hat sie ein Auslandssemester an der Swiss-German University in der Nähe der indonesischen Stadt Jakarta absolviert.