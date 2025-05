Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Auf Innovation spezialisiert

1 Matthias Premer, zuständiger Mann für Entrepreneurship an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen

An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen gibt es ein neues Institut. Sein Name ist „I3E“, sein Thema Gründung und Innovation.









Link kopiert



Unternehmertum, Gründungen und Innovation sind seit Jahr und Tag ein Arbeitsgebiet der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, doch bisher waren ihre Aktivitäten vor allem projektbasiert. Das wird sich ändern: Das „Institute of Innovation, Impact and Entrepreneurship“, kurz „I3E“, ist als übergreifendes Dach für die vielen verschiedenen Angebote konzipiert, die es bereits gibt, und als Zentrum für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gründungs- und Innovationsthemen. Am Donnerstag, 15. Mai, um 17 Uhr wird es auf dem Sigmaringer Campus, im Hauptquartier der Hochschule in der Anton-Günther-Straße 51, offiziell aus der Taufe gehoben.