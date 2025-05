481 Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben ihr Studium zwischen April 2024 und Februar 2025 erfolgreich abgeschlossen – 289 beendeten ein Bachelorstudium, 192 ein Masterstudium.

Das feierten die Absolventinnen und Absolventen der Fakultäten Engineering, Informatik, Life Sciences sowie Business Science and Management am Freitag mit ihren Verwandten und Freunden in der voll besetzten Sigmaringer Stadthalle. Rektorin Ingeborg Mühldorfer gratulierte allen herzlich zu ihrem Abschluss: „Sie haben alle einen anspruchsvollen Studiengang abgeschlossen“, sagte sie. Das sei eine Leistung, die nicht nur fachliches Wissen und Kompetenz widerspiegele, sondern auch ein Beweis für Durchhaltevermögen und die Fähigkeit sei, mit Schwierigkeiten fertig zu werden.

Vor allem die Bachelorabsolventen hätten ihr Studium größtenteils mitten in der Pandemiezeit begonnen und in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und reiner Onlinelehre vor ganz besonderen Herausforderungen gestanden. „Diese Zeit war für uns alle ein riesiger Kraftakt“, sagte die Rektorin. „Aber wir wuchsen dabei auch so richtig eng zusammen und haben bei aller Last nie den Humor und die Geduld verloren.“

Die Leistungsfähigkeit, die die Absolventen in der Corona-Zeit und über ihr gesamtes Studium hinweg gezeigt haben, seien sehr ermutigend. „Denn sie ist für mich ein Zeichen dafür, dass unsere junge Generation, die nun in die Unternehmen geht oder eigene gründet, Verantwortung für unserer Gesellschaft übernehmen kann.“

Ein Blick zurück mit Humor

Den kurzweiligen Abend moderierte Michael Malina, an der Hochschule Referent für Studienorientierung, der gemeinsam mit seiner Tochter Layla Stollbert auch für den musikalischen Rahmen sorgte. Er interviewte Absolventen aller Fakultäten, die teils humorvoll, teils ernst auf ihre Studienzeit zurückblickten. Tat-sächlich thematisierten sie fast alle die Zeit der Pandemie. Als Erstsemester zu starten, niemanden persönlich zu kennen und sich trotzdem zu motivieren, beschrieben die meisten als sehr herausfordernd. Doch nach Corona wurde es schnell besser, und es entstanden vielfach enge Freundschaften.

Das Beste kommt zum Schluss

Insgesamt waren alle Wortbeiträge von Dankbarkeit, Gemeinschaftssinn und positiven Erinnerungen an die Studienzeit geprägt. Höhepunkt für die anwesenden Absolventen war dann ihre offizielle Verabschiedung. Sie wurden studiengangweise auf die Bühne gerufen, und Dekane und Studiendekane gratulierten ihnen persönlich und überreichten eine kleine Erinnerung an ihre Hochschulzeit in Albstadt und Sigmaringen. Im Anschluss an den offiziellen Festakt gab es bei Getränken und Fingerfood viele Gelegenheiten, die gemeinsame Studienzeit Revue passieren zu lassen.