Hochschule Albstadt: Neues Leben mit alten Bannern

Studierende haben zusammen mit Beschäftigten der Lebenshilfe praktische Alltagshelfer gemacht.
Was passiert mit riesigen Werbebannern, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Acht Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben darauf gemeinsam mit sechs Beschäftigten der Lebenshilfe Zollernalb eine kreative Antwort gefunden: Im Rahmen eines Industrieprojekts verwandelten sie ausgediente Sichtschutz-Banner der Volksbank Balingen in praktische Alltagshelfer. Die Hochschule berichtet über das Projekt in einer Pressemitteilung.