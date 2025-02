1 Die Städtlewecker ziehen mit dem Ruf „Uffstau!“ am Schmotzigen Dunschtig ab 6 Uhr am Morgen durchs Städtle und landen irgendwann auch im Lehengerichter Rathaus. Foto: Martina Baumgartner

Früh morgens machen sich die Narren auf zum Städtlewecken, am Abend wollen sie dann die Macht an sich reißen. Am Schmotzigen Donnerstag ist in Schiltach einiges los.









Die Hochsaison der Fasnet beginnt in Schiltach am Schmotzigen Dunschtig, 27. Februar, mit dem Städtlewecken. Die Narren treffen sich um 5.30 Uhr am Schiltacher Raiffeisenmarkt und starten mit Kanonenschlag um 6 Uhr ihren lautstarken Wecker und zeihen von dort durchs Städtle.