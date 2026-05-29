In der engen Höhle im Norden von Laos stoßen selbst erfahrene Höhlentaucher an ihre Grenzen. Während fünf eingeschlossene Goldsucher auf ihre Rettung warten, schwinden die Chancen für zwei Vermisste.
Vientiane/Bangkok - Im dramatischen Höhlendrama in Laos schwinden die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Goldsucher lebend zu finden. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des überfluteten Tunnelsystems durchsucht, bislang aber keine Spur der beiden Männer entdeckt, sagte der bekannte finnische Höhlentaucher Mikko Paasi dem Sender ThaiPBS World. "Wir haben nicht mehr viele Orte übrig, an denen wir suchen können", erklärte der Experte. Die Chancen seien "sehr gering".