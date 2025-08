Die Vorbereitung des Streckenausbaus und der Elektrifizierung der Hochrheinbahn beginnen. Viele Arbeiten stehen in Grenzach an. Was zu beachten ist.

Entlang der Strecke werden Arbeitsbereiche angelegt, da für den Ausbau Material gelagert werden müssen, Teile sind vorzubereiten und Maschinen müssen gewartet werden. Dafür braucht es Flächen, schildern die beiden Projektleiter Christian Lösch und Roland Heil.

So entsteht derzeit in Grenzach am Hornacker eine Versorgungsstraße, auf der später Materietransporte bis unmittelbar an die Landesgrenze erfolgen können. Dort wird eine Kuppelstelle für die Stromversorgung der Hochrheinbahn errichtet, um Fahrstrom aus der Schweiz zu übernehmen. Dabei seien auch zollrechtliche Messungen erforderlich, deshalb diese Station, so die Experten.

Genutzt wird für die neue Baustraße die nicht mehr in Betrieb befindliche Trasse des einstigen Gütergleises vom Grenzacher Horn zum Rangierbahnhof Weil. Die beiden Gleise neben den Streckengleisen Basel-Waldshut waren mit dem Neubau des Badischen Bahnhofs angelegt worden und gingen 1913 in Betrieb, um mit Güterzügen den Personenbahnhof Bahnhof zu umfahren. In den 1990er Jahren wurden diese Gleise stillgelegt, und nun erhält das Gelände des nördlichen Gleises zeitweilig eine neue Nutzung.

Seit voriger Woche finden bereits Vorbereitungen zum Kabeltiefbau statt. Sie bilden, wie die DB mitteilte, die Grundlage für die spätere Elektrifizierung der Strecke: Entlang der Bahntrasse werden neue Kabelsysteme für die Oberleitungsanlage sowie für Kommunikationssysteme verlegt. Gleichzeitig werden bestehende Versorgungsleitungen gesichert oder umverlegt.

Material- und Arbeitsplatz angelegt

Um den täglichen Zugbetrieb damit nicht behindern, finden diese Arbeiten in den nächtlichen Betriebspausen statt. Die Bahn sicherte aber zu, unnötigen Lärm zu vermeiden. Die Arbeiten begannen im Bereich Rheinfelden. Von dort aus bewegt sich der Bautrupp schrittweise nach Westen in Richtung Basel.

Für den Ausbau beziehungsweise die Anpassung der Signaltechnik zwischen Basel und Grenzach wurde auf einer freien Fläche zwischen dem Bahnhof Grenzach und der Köchlinstraße ein Material- und Arbeitsplatz angelegt. Ein weiterer kleiner Arbeitsplatz entstand neben dem Grenzacher Bahnübergang Bäumleweg. Diese Fläche ist besonders gut geeignet, um sogenannte Zweiwegefahrzeuge von der Straße aufs Gleis zu setzen oder wieder herunter zu fahren.

Der Umbau der Bahnsteige

Wenn im September der eigentliche Ausbau beginnt, erfolgt zunächst der Umbau der Bahnsteige aller Stationen auf 55 Zentimeter Höhe über Schiebeoberkante und 155 Meter Länge. In Grenzach werden zwei Aufzüge in den Bahnhof eingebaut, damit der Inselbahnsteig barrierefrei zu erreichen ist. Insgesamt lassen sich die Umbauten und die Ausstattung mit der Oberleitung zwischen Basel und Rheinfelden auch bei Fahrbetrieb auf einem Gleis erledigen, deshalb wird nach jetzigem Stand dieser Abschnitt während des gesamten Ausbaus nicht über längere Zeit gesperrt, sondern mit Regionalbahnen bedient.

Das bringt noch den Vorteil mit sich, dass der Schienenersatzverkehr nach Waldshut bis und ab Rheinfelden erfolgen kann. Somit müssen sich die Busse nicht über die vor allem morgens und abends mit Stau belasteten Straßen rund um den Badischen Bahnhof quälen.

Der weitere Zeitplan

Der Abschnitt von Rheinfelden bis Erzingen wird ab Anfang April 2026 für 18 Monate voll gesperrt. Weitergeführt wird auch im kommenden Jahr die Versorgung der Industrie in Grenzach und Rheinfelden mit Nähgüterzügen, diese verkehren wie bisher zu den Anschlussgleisen der Firmen. Die vier Güterzugfahrten pro Woche nach und von Murg sollen trotz Streckensperrung ebenfalls möglich sein.

Bereits am kommenden Wochenende beginnt für Vorbereitungsarbeiten eine erste Streckensperrung zwischen Rheinfelden und Waldshut. Vom 9. August bis zum 7. September wird sie dauern. Als Schienenersatzverkehr fahren zwischen beiden Orten Busse, Linie 920 B ersetzt mit etwa 60 Minuten Fahrzeit die Regionalexpresszüge, Linie 920 C mit 70 Minuten Fahrzeit die Regionalbahnen. Die Haltestellen befinden sich nicht überall an den Stationen, mitunter auch in den Ortsmitten an der B 34.

Der Ersatzverkehr

Wichtige Besonderheit: Am 9. und 10. August beginnt und endet der Ersatzverkehr bereits am Bahnhof Grenzach. Von Basel bis Grenzach fahren Regionalbahnen. Ausführliche Information sind an den Bahnstationen ausgehängt, außerdem abrufbar über www.bahn.de oder die App. DB-Navigator. Reisende nach Erzingen, Schaffhausen und weiter müssen zweimal umsteigen, ab Waldshut fahren wieder Züge. Aber die Gesamtreisezeit von Rheinfelden bis Singen liegt dann bereits bei etwa zwei Stunden und zehn Minuten.

Der Sonderfahrplan

Am 9. und 10. August

Regionalbahnen:

Ersatzverkehr 11. August bis 7. September

Regionalbahnen: Basel ab jeweils zu den Minuten ..03 und .30; Rheinfelden an jeweils zu den Minuten ..18 und ..45; Rheinfelden ab jeweils zu den Minuten ..10 und ..40; Basel Bad Bf jeweils zu den Minuten ..26 und ..56; Die Umsteigezeiten zu und von den Zügen/Bussen in Rheinfelden sind mit 10 bis 15 Minuten kalkuliert. In den Morgen- und Abendstunden fahren einige Ersatzbusse von und bis Basel Bad. Bf durch. Haltestellen der Ersatzbusse sind Grenzach Sparkasse, Wyhlen Hebelschule, Herten Bahnhofstraße, Rheinfelden Bahnhof , Beuggen B 34/Bahnhof, Schwörstadt Unterdorf. In Waldshut hält der Schienenersatzverkehr in der Bismarckstraße.