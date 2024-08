Hochregallagerung: Effiziente Nutzung von Hochregalen im Lager: Tipps und Tricks

Die Hochregallagerung ist ein effizientes Mittel, um in vielerlei Hinsicht Kosten zu sparen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Auch wenn die Anfangsinvestitionen vergleichsweise hoch sind, sind die langfristigen Kostenvorteile unschlagbar konkurrenzlos. Hochregallager beginnen ab einer Höhe von 12 Metern und die gesamte Kapazität der Stellplätze hängt vom jeweiligen Bedarf des Unternehmens ab. Das Hochregallager ist das Ergebnis der Bemühungen zur Optimierung von Lagerfläche und der Raumnutzung im Lager.

In der Regel verfügen moderne Hochregallager über ein ein digitales Lagerverwaltungssystem und Hochregal-Management und funktionieren vollautomatisch. In einigen Fällen ergibt jedoch die klassische Methode mit Hilfe von Gabelstaplern Sinn, zu deren Unterstützung Leitern beziehungsweise spezielle Podesttreppen eingesetzt werden.

Zusammengefasst sind die Vorteile von Hochregallagern, dass sie den Raum optimal nutzen, dass sie sehr effizient und flexibel sind und zudem ein hohes Maß an Sicherheit aufweisen. Vollautomatisierte Lager benötigen nur noch wenige Mitarbeiter, die zudem nicht mehr selbst mit Hilfe von Gabelstaplern die Waren ein- und aussortieren. Die Mitarbeiter überwachen in der Regel lediglich die technischen Abläufe und greifen ein, wenn Abläufe aus unterschiedlichen Gründen gestört werden.

Die Effizienz ist gewährleistet durch den Einsatz von unermüdlicher und effizienter Technik, die keine Pausen benötigt und Tag und Nacht arbeitet ohne weitere Kosten zu verursachen wie etwa Nacht- oder Feiertagszuschläge. Zudem können Hochregalsysteme flexibel und zeitnah auf die Bedürfnisse der Unternehmen reagieren. Durch die automatisierten Systeme ist es einfach, neue Sortierungen vorzunehmen und umzusetzen. Die moderne Technik hilft dabei, für die Produkte den richtigen Lagerplatz einzurichten, um die Arbeitsabläufe effizient zu gestalten.

Wie richte ich ein Hochregallager ein?

Im Folgenden gehen wir auf Tipps zur Lagerorganisation ein. Zunächst ist es wichtig, einen detaillierten Lagerplan der örtlichen Gegebenheiten zu erstellen. Dabei ist es unerlässlich, wirklich alle Details des Lagers zu berücksichtigen von Fenstern über Säulen, Regalen, Arbeitsbereiche, Förderwegen etc. Wichtig dabei ist, den vertikalen Raum nicht zu vernachlässigen. Denn der ist es letztendlich, der das Hochregal in Kombination mit der Fördertechnik so effizient macht. Jeder Kubikmeter genutzten Raums bedeutet Kosteneinsparungen beziehungsweise eine Optimierung der Kosteneffizienz.

Ein wichtiger Beitrag zur optimalen Nutzung ist die Kennzeichnung der Regale. Die Kennzeichnung kann ganz klassisch über die Erstellung von Etiketten erfolgen, die vor Ort angeklebt oder in Etikettenhalter gesteckt werden. Die Etiketten können entweder mit einer konkreten Bezeichnung der Gegenstände versehen werden, die sich vor Ort befinden oder beispielsweise mit einem Barcode zum elektronischen Auslesen. In sehr modernen Betrieben wird zudem RFID-Technologie verwendet, um die jeweiligen Produkte identifizieren zu können. Dabei kommen sogenannte Tags zum Einsatz, die an einem bestimmten Ort platziert werden und von einem Lesegerät ausgelesen werden können. Diese Tags oder Tragsponder können die Größe eines Reiskorns haben und sind programmierbar.

Neben der Markierung der Produkte können auch größere Lagerbereiche für unterschiedliche Produktgruppen markiert werden, indem man beispielsweise eine farbliche Unterteilung vornimmt. So können die Regale unterschiedliche Farben haben oder die Bodenbereiche farblich markiert werden. Dies kann für Service-Techniker hilfreich sein, um schnell in Bereiche zu gelangen, aus denen eine Fehlermeldung erfolgt ist. Auch diese Maßnahme ist sehr gut zur Effizienzsteigerung und Optimierung des Lagers geeignet.

Zwei weitere Punkte betreffen die Ausstattung mit den richtigen Regalen, die je nach Schwere der Produkte eine gewisse Güte und Belastbarkeit aufweisen müssen und zum anderen wird ein adäquates Lagerverwaltungssystem benötigt. Es gibt verschiedene Lagerverwaltungssysteme, kurz LVS, am Markt, die bei der Organisation und Verwaltung eines Lagers behilflich sind. Das LVS verwaltet den gesamten Lagerbetrieb vom Eingang der Ware beziehungsweise der Produkte über die Platzierung, sie überwacht den Bestand und alle Bestandsausgänge. Diesbezügliche LVS-Produkte sind viele am Markt. Oft sind diese für bestimmte Anwendungen spezialisiert und weisen unterschiedliche Funktionen auf. Je nach Art und Umfang der Programme gibt es unterschiedliche Preisgestaltungen. Es ergibt daher aus unternehmerischer Sicht Sinn, sich eingehender mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich unterschiedliche Systeme vorstellen zu lassen und Preise zu vergleichen.