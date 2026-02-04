Hochphase der Fasnacht startet: Zeller Narren legen nun richtig los

Die Zeller Narren stehen für die Hochphase der Fasnacht in den Startlöchern – diese steht unter dem Motto:„Mir lege de Hebel um
Die ersten Kappenabende sind schon über die Bühne gegangen, der Hürus „Axel vo edlem Blut“ hat sich nicht nur in Zell unters Volk gemischt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und in den Wagenbauschöpfen der Vogteien wird mit Hochdruck daran gearbeitet, etwas Besonderes für die beiden großen Umzüge zu zaubern. In der Wiesentäler Narrenhochburg Zell kann die Hochphase der Fasnacht starten. Unter dem Motto „Mir lege de Hebel um!“ steht der Narrenfahrplan in Zell.