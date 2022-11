2 Karl Schwemmle, vorn, und Manfred Hädinger freuen sich über ihre gut gedeihenden Hochlandrinder. Foto: Gegenheimer

Regionaler geht es fast nicht: Manfred Hädinger und Karl Schwemmle züchten in Rotensol schottische Hochlandrinder. Wenn dann ein Tier geschlachtet wird, wird das komplette Fleisch verarbeitet.















Link kopiert

Bad Herrenalb-Rotensol - Wenn im Restaurant Lamm in Rotensol heimisches Weiderind auf den Teller kommt, dann ist das etwas Besonderes. Nicht nur des Fleisches wegen, sondern auch an Regionalität nicht zu überbieten: Die Schottischen Hochlandrinder, auch Highland Cattle, wachsen direkt auf dem Gelände des renommierten "Lamm" auf. Der Restaurant- und Hotelgast kann ihnen aus dem Fenster beim Weiden zusehen.

Aktuell stehen vier Kühe, zwei davon aus eigener Zucht, sowie Christian, ein Jungbulle mit Geburtsjahr 2021, auf den Hängen an der Ortsdurchfahrt oder auch im angrenzenden Muttertal. Halter ist die Weidegemeinschaft Schwemmle-Hädinger von Manfred Hädinger und Karl Schwemmle. Zwei Rotensoler mit Liebe zu Großvieh und Landwirtschaft, beide Pferdebesitzer, beide mit Weideland in Rotensol, der eine Pensionär mit Kapazität, Tiere auch täglich zu versorgen, der andere Gastronom, der das entstehende Produkt bestmöglich an die Gäste bringt.

Vor rund zehn Jahren setzten beide Hädingers langjährigen Traum von den robusten, genügsamen, vom Fleisch her äußerst schmackhaften kleinen Rindern um. Bei einer Züchterin aus Geroldsau wurden zunächst zwei junge Kühe erworben, es folgte ein Bulle. "Früher hatte das ›Lamm‹ passend zum Namen Schafe", erzählt Schwemmle, "aber die Pflege war aufwendiger und Bezug zu den Tieren konnte man weniger herstellen."

Zutraulich und friedfertig

Den haben die beiden jetzt zu ihren Hochlandrindern, echten Kraftpaketen mit weit ausladenden Hörnern. "Das schönste Rind unter der Sonne" beschreiben sie es, zutraulich und friedfertig trotz ihrer beeindruckenden Statur und des urwüchsigen Aussehens. Welche Kraft in einem ausgewachsenen Bullen stecken kann, der praktisch das ganze Jahr im Freien lebt, das berichten beide mit Anekdoten über "Rocky Balboa", ihren ersten Bullen. Wie er eine Blutabnahme durch den Tierarzt kurzerhand zum Scheitern brachte, weil er den Heuballen, als Puffer am Ende eines Laufgitters aufgebaut, beim Versuch, die Entnahme an der Schwanzwurzel durchzuführen, einfach auf die Hörner nahm – samt dem darauf befindlichen Mann. Dass er aber zugleich so wenig aggressiv war, dass er den Sommelier aus München, der unbedingt mit rotem Jackett zu ihm in die Koppel steigen wollte, einfach nur betrachtete, um sich dann umzudrehen und davonzugehen. "Man konnte sogar auf ihn draufsitzen", erzählt Hädinger. "Rocky Balboa war eine Persönlichkeit", stellt Schwemmle klar. Beide zappen durch ihre Handyfotos, um eins von jenem legendären ersten Bullen zu zeigen, der irgendwann doch auch den Weg zum Metzger gehen musste. "Vielleicht hab ich auch keins mehr", sagt Hädinger, "ich konnte ihn mir nur noch schwer anschauen auf Fotos…" So eng war das Verhältnis der beiden Rinderhalter zu ihrem Tier.

Doch auch die jetzt sich auf der Weide tummelnden fünf Rinder kennen ihre "Väter". Wenn Hädinger ruft, kommen sie gerannt, ungestüm wie Fohlen trotz der schieren Masse, und es erstaunt, dass sie tatsächlich am Zaun abbremsen können.

Schlachtung heikles Thema

Täglich schaut Hädinger nach dem Rechten, zugefüttert wird nur im Winter mit Heu. Dafür gibt es einen Unterstand, angebaut an den Ställen des "Lamm". Die Kühe können selbst in Schnee und Eis in der Natur kalben, erklärt Hädinger, die Hitze im Sommer mache ihnen eher zu schaffen.

Auch wenn das Thema Schlachtung ein heikles ist – die nachhaltige Verarbeitung tröstet ein klein wenig über den Verlust einer Tier-Persönlichkeit hinweg. Durch das langsame Wachstum der Rinder sei das Fleisch hochwertig und aromatisch und wird im "Lamm" nicht nur zu Rinderfilet, Steak oder Sauerbraten verarbeitet, es werden auch Kutteln, Rinderzunge und selbst Maultaschenfüllung zubereitet. "Wenn wir ein Tier haben schlachten lassen", so Schwemmle, "wird alles daran verarbeitet". Also neben regional auch nachhaltig.

Corona habe einiges durcheinandergebracht, berichtet Hädinger, da just zum Schlachttermin das Restaurant im Lockdown war. Jetzt sind die beiden Rinderhalter wieder voll Optimismus: Die Kühe scheinen alle vier trächtig. Die Herde vergrößern möchten sie aber nicht: "So wie jetzt ist es gerade richtig." Auch mit Christian, dem jungen Bullen, "Rocky Balboas" Nachfolger, "einem ganz Lieben", freunden sie sich langsam an. Trotz seiner Marotte, wenn es etwas zu fressen gibt, einen gewaltigen Urschrei auszustoßen. Einfach so, vielleicht aus Freude über sein Leben in Rotensol.