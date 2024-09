Hochklassiger Pferdesport in Ostdorf: Dressur-Revival beim RV Balingen

1 Julia Mehler (PS-Team Winterlingen e.V.) sitzt im Sattel von Don Kasimir. Foto: Kara

Die Dressurreiter zeigten auf der Reitanlage Loesdau in Ostdorf am Wochenende ihr Können.









Nach einigen Jahren Pause feierte des Dressurturnier des RV Balingen sein Comeback. Es standen sieben Prüfungen auf dem Programm. Den Auftakt machte am Samstagmorgen die Amateur-Dressurprüfung Klasse A*. Dabei setzte sich Anna Mayer vom RSZ Hohenzollern in einem 18-köpfigen Feld durch. Dritte wurde ihre Stallkollegin Yasmin Michelle Schorer. Es folgte die Dressurprüfung Klasse M** Kandare. Der Sieg ging mit deutlichem Abstand an Franziska Betz aus Marbach, die im Sattel von Fiorello 129 knapp über 71 Prozent in die Wertung brachte.