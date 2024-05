1 Tafelrunde im Studio Amore: Alina Meissner-Bebrout, Jana Beuschlein, Cem Özdemir, Britta Seeger und Denis Scheck (von links nach rechts). Foto: /Dirk Bruniecki

VfB, S 21, Elektroautos – Mercedes-Vorständin Britta Seeger, Bundesminister Cem Özdemir, Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout, Literaturkritiker Denis Scheck und VfB-Fußballkapitänin Jana Beuschlein sprechen über Protest, Politik und Zukunftsprognosen.









Bei Persönlichkeiten wie ihnen sind die Zeitpläne notorisch eng, stehen die Anschlusstermine, Meetings und weiteren Auftritte gut sichtbar am Horizont. Warten die Assistentinnen und Assistenten mit gezückten Stoppuhren im Foyer, zum Sprung bereit. Die hochkarätige Fünferrunde, die sich an diesem leicht verregneten Donnerstagmorgen – geladen vom Stuttgarter Zeitung Magazin aus Anlass des fünften Heftjubiläums – in der Lounge des Studio Amore am Stuttgarter Schlossgarten versammelt hat, ist umso schwerer zu bändigen. Mercedes-Benz-Vorständin Britta Seeger, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout, Literaturkritiker Denis Scheck und VfB-Fußballkapitänin Jana Beuschlein haben auch ohne Moderation eine Menge zu besprechen. Es wird Wiedersehen gefeiert, gefachsimpelt und sich gegenseitig ausgefragt.