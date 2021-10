2 Frank Deiß, Powertrain-Chef von Mercedes-Benz Foto: Lück

Horb - Es war der Mobilitäts-Gipfel mit hochkarätigen Experten: Frank Deiß, Power­train-Chef von Mercedes Benz. Johannes Konrad, Sprecher der Geschäftsführung Fischer Automotive. Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender des drittgrößten deutschen Autohändlers Alphartis SE, und Benedikt Michel von der Dualen Hochschule Horb. Top-Experten, die sagen, wohin die Mobilität im ländlichen Raum gehen kann.

Industrie setzt auf E

Frank Deiß erläuterte zunächst die Strategie von Mercedes Benz: Ab 2025 will die Marke komplett elektrisch sein. In den Verbrennermotor wird nur noch investiert, um ihn fit für Euro 7 zu machen. Deiß: "Wir werden ihn weiterhin anbieten für alle Kunden, die lieber Verbrenner haben wollen. Dann wird der Verbrenner irgendwann verschwinden. Die Politik lässt uns keine andere Wahl. Die Euro-7-Norm ist so hart, dass es hohe Vorleistungen in Verbrenner fordert, die wir uns auf Dauer nicht mehr leisten können."

Entscheidend seien für Mercedes folgende Schritte. Deiß: "Wer als Hersteller eines der beiden folgenden Themen beherrscht, wird durchstarten wie seinerzeit Microsoft oder Apple. Reichweite und Ladegeschwindigkeit und das autonome Fahren." Mercedes habe ein System in der Pipeline, das 700 Kilometer Reichweite biete. Der Akku werde in 15 Minuten geladen sein. Deiß: "Das ist ein verlängerter Tankstellenaufenthalt mit Espresso."

Handel bleibt gelassen

Albrecht Wollensak, AHG und Vorstandsvorsitzender der Alphartis SE sagt: "Als Handel habe ich keine Angst. Über E-Mobilität entscheiden der Kunde und die Rahmenbedingungen der Politik. Haben wir genügend Energiequellen für den Strom für die batterieelektrischen Autos? Im Moment haben wir 40 Millionen Pkws im Bestand. Was passiert, wenn die morgen alle an die Steckdose gehen?"

Der Alphartis-Chef vermutet den enormen Zulassungs-Boom durch politische Steuerung. Der Vorstandschef: "Bei 80 Prozent der Plug-In Hybriden, die wir aus den Fahrzeugflotten zurückbekommen, wurde das Ladekabel nicht einmal ausgepackt. Da fragt man sich, sind die Käufer von Elektro überzeugt oder von den Subventionen und Steuervorteilen?"

Alphartis bereitet sich aktuell darauf vor, "Mobiltitätsanbieter" zu werden, um die Nachteile der E-Autos auszugleichen. Wenig Power – gerade für Lasten. Wollensak: "75 Prozent unserer Mittelklasseautos werden mit Anhängerkupplung für Lastenfahrten verkauft. Dazu gibt es viele Kunden, die auch Camper sind. Deshalb werden wir geeignete Fahrzeuge zur Kurzzeitmiete für E-Auto-Fahrer anbieten."

Ladesäulen kaum gefragt

Horbs OB Peter Rosenberger: "Ich denke, Horb wird das Ziel der klimaneutralen Kommune früher als 2050 ausrufen. Der Verkehr benötigt 25 Prozent Energie. Der Strom dafür kann aber nicht in den Zentren wie bisher produziert werden, sondern bei uns auf dem Land. Das wird die größte Problematik der nächsten Jahre." Als Argument, um die kritischen Bürger überzeugen zu können, nennt der OB: "Wenn wir alle Elektroautos fahren wollen, dann produzieren wir den Strom dafür vor unserer Haustür. Deshalb müssen wir ein Angebot entwickeln, das die Bevölkerung akzeptiert."

Laut Rosenberger betreiben die Stadtwerke derzeit sieben Ladesäulen. Die seien aber "unterbelastet". Dennoch sei man gedanklich dabei, neue Standorte für Ladesäulen mitzudenken. Beim Breitbandausbau, der häufig parallel mit Stromleitungsbau von Netze BW einhergeht, habe man das Thema Lademanagement auch auf der Agenda.

Bessere Busverbindungen

Laut OB Rosenberger könne man laut den aktuellen Tendenzen im Kreistag und nach Aussagen von Landrat Klaus-Michael Rückert damit rechnen, dass Horb im nächsten Jahr einen besseren öffentlichen Nahverkehr bekommt. Rosenberger: "Ich denke, es wird im nächsten Jahr modellhaft stündliche Nahverkehrsverbindungen im Kreis geben. Auch in Horb. Dazu werden wir die Radwege weiter verknüpfen, um dem Bürger zu ermöglichen, neben Autos und ÖPNV auch besser mit Rad unterwegs zu sein." Klar sei, dass der bessere ÖPNV "on demand", also nach Bedarf und über Handy, buchbar sein soll.

ULH-Gemeinderat Hermann Walz: "Autonomes Fahren oder Rufbusse per App – wie soll das funktionieren, wenn es immer noch Ortsteile gibt, in denen man bis heute keinen Handy-Empfang hat?" Und ergänzt: "Ich will in mein Auto einsteigen, um irgendwo hinzufahren. Und mir keine Gedanken machen, wo kann ich aufladen."

Frank Deiß, Mercedes: "Wir gehen davon aus, dass der Staat die Infrastruktur bereitstellt – neben den vielen Hersteller-Initiativen, die es gibt."

Michael Laschinger fragt: "Ich fahre meine Autos immer länger. Macht es Sinn, die zu verschrotten oder nach Afrika zu schicken? Macht es nicht mehr Sinn, die Autos mit E-Fuels zu betanken, um den CO2-Ausstoß zu senken?"

Mercedes-Mann Deiß: "Für den Altbestand ist die Antwort synthetische Kraftstoffe – da entwickeln wir auch selber dran."

Benedikt Michel von der Dualen Hochschule: "Diese E-Fuels brauchen einen hohen Energieaufwand zur Herstellung. Da muss man sich doch fragen: Ist es nicht geschickter, mit Erdöl weiterzufahren?"

Woher der ganze Strom?

Nach diesen Vorlagen kommt die abschließende Diskussion: Wo soll der Strom für die E-Autos herkommen? Alphartis-Chef Albrecht Wollensak: "Die Hersteller schaffen das Dach für die Elektromobilität. Doch darunter ist bisher nicht viel. Für mich ist E-Mobilität erst die Zukunft, wenn wir genügend Strom haben. Frankreich baut Atommeiler, wir stellen ab. Wir bauen auf E-Mobilität – ohne sauberen Strom, ohne Ladeinfrastruktur."

Ein Zuschauer fragt den Mercedes-Mann: "Wie sehen Sie diese Entwicklung?"

Deiß: "Wir sind ein Konzern mit 326 000 Mitarbeitern. Wir gehen keine Wetten ein. Wenn wir nicht wüssten, die Themen Infrastruktur, Ladesäulen und Strom sind gelöst, würden wir solche Strategie nicht fahren."

OB Peter Rosenberger: "Lasst uns alle gemeinsam anfangen, die erneuerbaren Energien aufzubauen. Wir könnten gleich hier in der Nähe anfangen – bei P3, das vom Daimler genutzt wird. Da könnte Photovoltaik aufs Dach."

Dann ist die Hochkaräter-Diskussion zu Ende. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Fassnacht: "Das waren wertvolle Impulse für die Frage, wie kann man Energie erzeugen in Horb. Es muss vielschichtig werden, ohne dabei die Landwirtschaft auf Grund zu schieben."