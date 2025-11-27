Flammen schlagen aus den Hochhäusern, Angehörige suchen verzweifelt nach Vermissten. Die Polizei meldet Festnahmen. Es ist Hongkongs Brand mit den meisten Opfern seit Jahrzehnten.
Hongkong - Während im Hintergrund die Hochhaustürme brennen, sich Rauchschwaden über den Hongkonger Stadtteil Tai Po legen und immer wieder glühende Bauteile herabfallen, blickt eine völlig aufgelöste Frau auf das Inferno. "Meine ganze Familie ist dort drinnen. Ich erreiche sie nicht am Telefon. Ich habe große Angst, dass sie ohnmächtig geworden sind", sagt sie mit brüchiger Stimme.