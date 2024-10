Hochdorferin bei Weltrekord dabei: Mit dem Rolli Alpengipfel erstürmt

1 Anne Erbelding unterwegs mit ihrem modernen Rolli in den Kitzbühler Alpen Foto: Beutl

Eine tückische neurologische Krankheit fesselt die 61-jährige Anne Erbelding an den Rollstuhl. Trotzdem erklimmt sie eigenständig Berge im Allgäu und hoch über Kitzbühel. Und war sogar an einem Weltrekord beteiligt.









In 48 Minuten auf einer Strecke von sieben Kilometern mit 18 Kehren und einer durchschnittlichen Steigung von 12,5 Prozent 876 Höhenmeter überwunden – und das auch noch in den österreichischen Alpen hoch über Kitzbühel. Was wie das Datenblatt eines Profi-Radfahrers klingt, das kann Anne Erbelding aus Hochdorf vorweisen. Sie sitzt im Rollstuhl. Das alles kommt natürlich nicht von ungefähr.