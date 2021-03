3 Willkommen zurück: Hochdorfers Helles Foto: Buckenmaier

Retro ist angesagt. Auch in der Bierbranche. Die Hochdorfer Kronenbrauerei nutzt diesen Trend und holt Produkte, die vor Jahrzehnten vom Markt verschwunden waren, zurück in ihr Portfolio aus Hopfen und Malz. Die positiven Reaktionen der Kundschaft auf diese Innovationen stimmen Brauereichef Eberhard Haizmann in Krisenzeiten optimistisch.

Nagold-Hochdorf - Die Corona-Krise macht den Brauereien in Deutschland schwer zu schaffen. Eine Gastronomie im Lockdown und eine darniederliegende Festkultur sorgten im vergangenen Jahr für einen historischen Absatzeinbruch. Die deutschen Brauer verkauften 500 Millionen Liter weniger Gerstensaft. Die Kronenbrauerei in Hochdorf als Familienbetrieb kann mit kurzen Entscheidungswegen zwar auf Krisen schneller reagieren, gleichwohl, sagt Eberhard Haizmann, "waren die letzten Monate nicht einfach". Seit November ist man in Kurzarbeit. "Nach dem Lockdown war es wie abgeschnitten", sagt der Brauereichef. 30 bis 40 Prozent Umsatzeinbußen waren die Folge.

