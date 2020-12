Hochdorfer Brauerei 300 Solarmodule sollen 23,5 Tonnen CO2 eingesparen

Die Bürgerenergie Nordschwarzwald hat auf dem Dach der Hochdorfer Kronenbrauerei eine 600 Quadratmeter große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Mit der Anlage kann genug Strom erzeugt werden, um 30 bis 35 Haushalte zu versorgen. In diesem Fall fließt die gewonnene Energie allerdings direkt ins Netz der Brauerei. Mehr erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.