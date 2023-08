Das Hochdorfer Brauereigelände verwandelte sich am Wochenende trotz wechselhaftem Wetter in einen echten Publikumsmagneten. Drei Tage lang wurde das traditionelle Hopfenfest gefeiert – zum zweiten Mal als Open-Air-Variante.

Zu den Höhepunkten des Festes zählten erneut das alljährliche Bierclubtreffen, die Oldienight sowie das Brauereifest am Sonntag für die ganze Familie. Trotz des einen oder anderen Regenschauers zeigte sich Brauereichef Eberhard Haizmann unterm Strich zufrieden. Gleichzeitig kündigte er aber ebenfalls an, dass man im kommenden Jahr wieder für mehr Überdachungen sorgen werde.

„So viele Leute wären gar nicht in ein Zelt gegangen“

Den Auftakt machte am Freitag das kultige Bierclub-Treffen, das über 3000 Mitglieder auf das Hochdorfer Brauereigelände lockte. „So viele Leute wären gar nicht in ein Zelt gegangen“, erinnerte Eberhard Haizmann daran, dass man sich im vergangenen Jahr aus Kapazitätsgründen für ein Open-Air entschieden hatte. Denn der Hochdorfer Bierclub mit seinen zwischenzeitlich rund 7500 Mitgliedern ist nach wie vor eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. „Da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht“, erklärte der Brauerei-Chef mit Blick auf die gut 500 Anmeldungen in den letzten Wochen. Ursprünglich hatte man mal mit maximal 3000 Mitgliedern gerechnet – doch dieser Quantensprung ist natürlich ein positives Signal für die Familie Haizmann.

29 Teilnehmer des Horber Ballon-Cups tauchen auf

Rechtzeitig zum Startschuss des Hopfenfestes tauchten am abendlichen Himmel über Hochdorf aber auch die 29 Teilnehmer des Horber Ballon-Cups auf, bevor die Band „The Rebell Tell“ für gute Stimmung auf dem Brauereihof sorgte.

„The Beatles Revival Band“ brachte den Sound der 60er- und 70er-Jahre nach Hochdorf. Foto: Priestersbach

Aber auch die Oldienight am Samstag hatte es in sich: Den Auftakt auf der Bühne im Brauereihof machte „The Beatles Revival Band“, die mit ihren Beatles-Klassikern wie „Come together“ oder „She loves you“ für Stimmung sorgte. „Die machen authentische Musik und sind vom Original kaum zu unterscheiden“, erklärte Eberhard Haizmann und betonte: „Die Beatles kann man immer hören“.

Nach dem Fassanstich stießen die prominenten Gäste und Eigentümer-Familie Haizmann mit einem ersten Bier an Foto: Sebastian Bernklau

Trotz Regenschauer blieben viele Gäste

Einen echten Kontrast bildete anschließend der Auftritt der Rolling-Stone-Tribute-Band „Stoned“, die vor einigen Tagen erst den 80. Geburtstag von Mick Jagger mit einem Konzert gefeiert hatte. Mit Titeln wie „Let´s spend the night together“ oder dem obligatorischen „Satisfaction“ heizte die Coverband ein. Anschließend freute sich Eberhard Haizmann, dass trotz gelegentlicher Regenschauer „so viele Leute dageblieben sind“.

Mit dem Musikverein Besenfeld startete die musikalische Unterhaltung am Sonntag. Foto: Sebastian Bernklau

Am Sonntag stand der Familientag auf dem Festprogramm: Nach dem ökumenischen Gottesdienst und einem feuchtfröhlichen Fassanstich mit Oberbürgermeister Jürgen Großmann in Aktion sorgten die Musikvereine aus Besenfeld und Unterjettingen sowie die Stadtkapelle Herrenberg für flotte Melodien und gute Stimmung, während auf die kleinen Besucher ein großes Kinderprogramm wartete – unter anderem mit Kinderschminken, Kinder-Bungee, Hüpfburg oder Hopfenstangenklettern.