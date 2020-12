Hochbetrieb in Schwenningen Friseursalons öffnen trotz Ruhetag

Anfragen-Flut übers Internet, und das Telefon klingelt ständig

Denn seit Sonntag ist klar: Ab Mittwoch geht Baden-Württemberg in den Lockdown. Schulen, der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf und viele weitere Einrichtungen bleiben zunächst bis einschließlich 10. Januar geschlossen – unter anderem auch Friseursalons wie der von Heitmann. Sie steht mit der kurzfristigen Schließung vor einem "Riesen-Problem": Viele Kunden hatten sich bereits am Sonntag gemeldet mit der Bitte, den Friseur-Termin vorziehen zu können. "Gestern war ich fast den ganzen Tag damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten", erzählt Heitmann. Und auch am Montag stehe das Telefon bislang kaum eine Minute still.

Stressig ist der Tag ebenso für Vittorio Pastorino, Inhaber des Friseursalons "Vito Hair", und seine Mitarbeiter. Normalerweise bleiben die Türen des Salons in der Wannenstraße montags geschlossen – doch nicht so in dieser Woche. Genauso wie die beiden Schwenninger Salons "Happy Hair" und "Unique Hair and Beauty" nutzt Pastorino den eigentlichen Ruhetag, um Kunden zu versorgen, die zwischen Mittwoch und 10. Januar zum Friseur wollten.

Zusammen mit einem Team will Pastorino die letzten beiden Tage vor der Corona-bedingten Schließung nutzen, um noch so viele Kunden wie möglich versorgen zu können. Am Sonntag habe das gesamte Team des Salons deshalb "vier Stunden damit verbracht, Kunden anzurufen", um Termine auf Montag und Dienstag vorzuziehen. Viele Kunden hätten sich aber auch selbst gemeldet, ergänzt Pastorino. "Über Instagram wurden wir förmlich mit Anfragen bombardiert."

Kunden dankbar – auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können

"Mein Team ist der Hammer", betont Pastorino, "die sind alle voll im Einsatz." Andernfalls, ist der Friseurmeister sich sicher, hätte man gegen die Anfragen-Flut keine Chance. Und man versuche natürlich alles, um möglichst viele Kunden noch am Montag oder Dienstag zu bedienen. Trotzdem werde es logischerweise nicht möglich sein, noch alle Termine, die zwischen 16. Dezember und 10. Januar geplant waren, vorzuziehen. Natürlich seien da manche Kunden traurig, sagt Pastorino. "Aber die meisten sind sehr dankbar, dass wir es überhaupt versuchen, und haben auch Verständnis für die Situation."

Friseurmeisterin Heitmann berichtet ebenfalls von verständnisvollen Reaktionen. "Manche sind aber auch extrem enttäuscht." Denn ihr sei es natürlich ebenso nicht möglich, die wochenlange Schließung im Vornherein komplett zu kompensieren. "Die Termine von mehr als drei Wochen kann man nicht in zwei Tagen erledigen – das ist ja klar." Erschwert werde dies noch dadurch, dass der Kundenverkehr durch die Hygienevorschriften ohnehin schon stark eingeschränkt sei. Heitmann habe beispielsweise immer nur einen Kunden gleichzeitig im Friseursalon. "Wenigstens noch eine Woche länger offen haben zu können, wäre schon gut gewesen", findet sie deshalb. "Es ist schon extrem, was uns da auferlegt wird."