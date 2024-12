Hochbehälter Rupertsberg: St. Georgen geht ein Sorgenkind der Wasserversorgung an

St. Georgen geht ein Sorgenkind der Wasserversorgung an

1 Der Hochbehälter Rupertsberg muss saniert oder neu gebaut werden. Vermutlich kommt dafür nur der bereits bestehende Standort infrage. Im Zuge der Planungen soll das nun geklärt werden. Foto: Helen Moser

Dringend sanierungsbedürftig ist der Hochbehälter Rupertsberg in St. Georgen – das Vorhaben, vor zwölf Jahren schon einmal vorgesehen, soll im kommenden Jahr endlich umgesetzt werden. Vorher ist aber noch die Frage des Standorts zu beantworten.









Insgesamt sei die St. Georgener Trinkwasserversorgung in ganz gutem Zustand, konstatierte Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, in der Sitzung des Gemeinderats – mit einer Ausnahme: Der Hochbehälter Rupertsberg ist bereits seit Jahren ein Sorgenkind. Nun wird das Projekt endlich in Angriff genommen.