Hobbyschriftsteller aus Bierlingen: Richard Bareis sammelt das Alltägliche

Der Hobbyschriftsteller Richard Bareis aus Bierlingen arbeitet seit drei Jahren akribisch an schwäbischen Texten.
Wenn Richard Bareis morgens über das Gelände der Kläranlage in Wachendorf läuft, riecht es nach feuchter Erde und Metall. Die Pumpen surren leise, Rohre gluckern. Zwischen Zu- und Ablaufwerten, Laborproben und Wartungsarbeiten, entstehen manchmal die besten Ideen. Deshalb hat er immer Zettel und Kugelschreiber in der Hosentasche „Man weiß nie, wann der Funke kommt“, sagt er. „Dann muss ich’s gleich aufschreiben, sonst ist’s weg.“