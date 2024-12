31 Aussteller zeigen handgemachte Schätze in der Festhalle

Hobbykünstlermarkt in Bitz

3 Auf der diesjährigen Hobbykünstlerausstellung in Bitz insgesamt 31 Aussteller vertreten – so viele wie seit 23 Jahren nicht. Entsprechend groß war die Auswahl, an deren Anblick sich die Besucher – auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken – erfreuten. Foto: Ulrike Zimmermann

Handgefertigte Geschenke liegen im Trend. Das zeigte sich bei der Ausstellung der Hobbykünstler in Bitz, bei der insgesamt 31 Aussteller ihre Waren feilgeboten haben. Unter ihnen Hartmut Blaich aus Ebingen, der zum ersten Mal mit dabei war.









31 Aussteller hatten die Festhalle in einen riesigen Adventsmarkt verwandelt – so viele wie seit 23 Jahren nicht. Die Resonanz war groß. Zum ersten Mal reichte der Platz in der Festhalle nicht aus, und einige Aussteller mussten ins Foyer ausweichen.