Das Malen wurde Paul Pfaff quasi in die Wiege gelegt

1 Aktuell restauriert der Harthausener Hobbymaler Paul Pfaff bei der aktuellen Restaurierung des Gemäldes, das er schon vor Jahrzehnten für die Bäckerei Sauter geschaffen hat. Foto: Gauggel

Der Harthauser Hobbykünstler Paul Pfaff ist derzeit mit der Restauration eines Gemäldes zugange, das er vor etwa 30 Jahren für die Bäckerei Sauter gefertigt hat. Nach Abschluss der Arbeiten soll es in der Bäckerei angemessen präsentiert werden.









Normalerweise arbeitet Paul Pfaff in der gemütlichen Malstube, die er sich in dem schmucken Gartenhäuschen hinter seinem Wohnhaus in der Harthauser Kapellenstraße eingerichtet hat.