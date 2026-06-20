Hobbyimker aus Neubulach: Dieses Geheimnis macht den Honig so besonders

Seit mehr als 50 Jahren kümmert sich Horst Huber um seine Bienenvölker. Sein Honig wurde für die außergewöhnliche Qualität prämiert.
Man merkt es ihm sofort an: Horst Huber spricht nicht einfach über ein Hobby – er spricht über eine Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren widmet sich der Hobbyimker aus Liebelsberg mit großer Begeisterung seinen Bienenvölkern. Jeder Handgriff, jede Erklärung und jeder Blick auf die Bienen zeigen, wie viel Wissen, Geduld und Liebe in seiner Arbeit stecken. Er erklärt unserer Redakteurin, wie aus der sorgfältigen Betreuung der Völker und der fleißigen Arbeit der Bienen ein besonderer Honig entsteht.