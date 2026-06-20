Hobbyimker aus Neubulach: Dieses Geheimnis macht den Honig so besonders

Seit mehr als 50 Jahren kümmert sich Horst Huber um seine Bienenvölker. Sein Honig wurde für die außergewöhnliche Qualität prämiert.

Man merkt es ihm sofort an: Horst Huber spricht nicht einfach über ein Hobby – er spricht über eine Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren widmet sich der Hobbyimker aus Liebelsberg mit großer Begeisterung seinen Bienenvölkern. Jeder Handgriff, jede Erklärung und jeder Blick auf die Bienen zeigen, wie viel Wissen, Geduld und Liebe in seiner Arbeit stecken. Er erklärt unserer Redakteurin, wie aus der sorgfältigen Betreuung der Völker und der fleißigen Arbeit der Bienen ein besonderer Honig entsteht.

Die Auszeichnung vom Landesverband Württembergische Imker mit dem 1. Preis in Gold für seinen Tannenhonig ist für ihn eine Anerkennung – vor allem aber ist sie ein Zeichen für die Leidenschaft, mit der er dieses besondere Handwerk lebt. Schon einige Male wurden seine Honiggläser prämiert.

Was guten Honig ausmacht

Um diesen Preis zu bekommen, muss der Honig in verschiedenen Kategorien glänzen. Reinlichkeit, Geschmack, Wassergehalt – das sind einige der Kriterien, die von der Universität Hohenheim überprüft werden. Auch die Pollenanalyse, in der nach Rückständen von Pestiziden oder ähnlichen Substanzen im Honig gesucht wird, spielt dabei eine Rolle. Hubers Honig hat einen Wassergehalt von nur 14,8 Prozent und unterschreitet den Grenzwert von 18 Prozent damit deutlich. Und warum ist ein geringerer Wasseranteil so wichtig? Ist mehr Wasser im Honig, fängt er schneller an zu gären, wie der 83-Jährige erklärt.

Doch wie erreicht der Hobbyimker überhaupt bei jedem Kriterium die Bestnote – was ist das Geheimnis seines flüssigen Golds? Huber achtet, wie er sagt, darauf, dass er die Waben schonend behandelt. Und das Wichtigste: „Man muss Geduld haben.“ Denn der Honig darf nicht zu früh aus den Waben geholt werden, sondern, wenn die auch wirklich zugedeckelt sind mit Wachs. Dann erst kann es losgehen mit dem Honigmachen.

Vom Bienenstock bis ins Glas

Seine Erfahrung merkt man dem Hobbyimker sofort an: Mit geübten Handgriffen entfernt er die Wachsdeckel von den Waben und bereitet sie damit für die Schleuder vor. Die Wachsdeckel müssen abgelöst werden, weil die Bienen die gefüllten Honigzellen mit einer dünnen Wachsschicht verschließen. Die sogenannte Verdeckelungschützt den reifen Honig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Er geht behutsam und mit ruhiger Hand vor. Anschließend setzt er sie in die große Edelstahltrommel ein und schließt den Deckel. Sobald sich die Trommel dreht, löst sich der Honig aus den Wabenzellen und läuft an den Innenwänden der Schleuder nach unten. Wenig später öffnet er den Auslaufhahn. In einem goldenen Strom fließt der frische Honig in den Auffangbehälter – und zuerst durch einen Sieb, um kleine Wachsteilchen zu entfernen. Das süße Naturprodukt kann jetzt direkt probiert werden. Der Geschmack ist intensiv, aromatisch – man schmeckt die Frische.

Die unglaubliche Arbeit der Bienen

Aus einer Wabe kommen knapp zwei Kilogramm Honig raus, schätzt Huber. Doch bis man das flüssige Gold genießen kann, leisten Bienen enorme Arbeit. Die kleinen Tiere fliegen von Blüte zu Blüte und sammeln süßen Nektar. Zurück im Bienenstock wird dieser von den Bienen verarbeitet und in den Waben eingelagert. Durch die Wärme im Stock und das Fächeln der Flügel verliert der Nektar Wasser und wird langsam zu Honig. Sobald er reif ist, verschließen die Bienen die Waben mit Wachs – geschützt wartet der Honig dann auf die Ernte. Für ein Glas Honig mit 500 Gramm fliegen die Insekten dreimal um die Erde, erklärt Huber.

Vom Erbe zur Lebensaufgabe

Für den 83-Jährigen war das Imkern sozusagen Liebe auf den zweiten Blick. Von seinem Onkel erbte er einst 25 Bienenvölker. Huber hatte damals, vor mehr als 50 Jahren, keinerlei Vorkenntnisse und hat sich im Laufe der Zeit als Mitglied im Calwer Imkerverein alles selbst beigebracht. Das Honigmachen hat er inzwischen lieben gelernt – und es ist für ihn weit mehr als nur die Ernte eines Naturprodukts. Es ist der Moment, in dem er zur Ruhe kommt, den Alltag hinter sich lassen kann und ganz bei seinen Bienen ist. „Da kann ich abschalten“, sagt der Hobbyimker.

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Hinter seinem prämierten Honig stecken nicht nur die Leistung Tausender Bienen, sondern auch die Geduld, Erfahrung und Leidenschaft des Hobbyimkers, der sein Handwerk mit ganzem Herzen lebt.