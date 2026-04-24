Hobby-Wetterforscher erinnert sich: Als Tschernobyl Furtwangen erreicht

Vor 40 Jahren schlugen die Messgeräte im Schwarzwald aus. Wie Wetterforscher Bernward Janzing die Strahlenwolke nachwies – und was bis heute im Boden existent ist.
Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich im ukrainischen Tschernobyl das bis dahin schwerste Atomunglück in der internationalen Geschichte der Atomkraft. Vier Tage später erreichte die Strahlung aus dem Reaktor, der rund 1600 Kilometer entfernt ist, auch die Stadt Furtwangen. An der Wetterstation war ein deutlicher Anstieg der Radioaktivität messbar.