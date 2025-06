Hobby-Tennis in Bisingen: Tennisgemeinschaft richtet „HTOT“ aus

Die Hobby-Turnierserie „Hobby Tennis On Tour“ (HTOT) hat Tradition in ganz Baden-Württemberg. Jetzt war die Tennisgemeinschaft Bisingen (TG) Ausrichterin.

Die TG Bisingen also begrüßte 12 Damen und 14 Herren zum HTOT auf ihrer Anlage. Der von vielen gewünschte und für die Natur dringend benötigte Regen setzte ausgerechnet eine halbe Stunde vor dem geplanten Spielbeginn ein. Bei Kaffee, Kuchen und Brezeln warteten die Sportler auf das Regenende und starteten schließlich mit etwas Verspätung ins Turnier.

Auf allen sechs Plätzen wurde gespielt, sodass die Tennisanlage voll ausgenutzt wurde. Es waren einige alte Hasen dabei, aber auch viele neue Gesichter, die zum ersten Mal an einem HTOT teilnahmen. Auch die „Neuen“ hatten sich schnell in den Spielmodus mit 30 Minuten Spielzeit und in jeder Runde wechselnden Spielpartnern hineingefunden.

Der erste Platz wird unter zwei Ostdorfern ausgemacht

Am Ende war das Ergebnis bei den Damen sehr knapp: Die ersten vier Plätze wurden nach jeweils vier gewonnen Runden nur durch die Spieldifferenz entschieden. Stefanie Kazokoglu von der TA TSV Ötlingen setzte sich vor Ute Mayer vom TC Ostdorf und Rita Herre vom TA TSV Oberriexingen durch.

Bei den Herren wurde der erste Platz unter den beiden Ostdorfern Matthias Gänsler und Alexander Claussen ausgemacht. Beide hatten ebenfalls vier Runden gewonnen, Matthias Gänsler hatte dabei jedoch mehr Spiele gewonnen. Auf Platz drei kam Marcus Benzinger vom TC Langenenslingen.

HTOT-Gäste genießen den milden Abend

Bei guter Stimmung und besserem Wetter genossen die Gäste der TG Bisingen den milden Abend auf der Terrasse der Tennisanlage. Besonderer Dank galt dem Helferteam für die Bewirtung während und im Anschluss des Turnieres.

Im Tennis-Bezirk E steht am Samstag, 19. Juli, das Richard-Riedlinger-Gedächtnisturnier als Hobby-Mixed-Turnier bei der TG Rosenfeld an. Am Samstag, 26. Juli, ist der Kessler-Cup bei dem TC Nehren zu Gast und am Samstag, 6. September, findet beim TC Ostdorf ebenfalls ein Hobby-Mixed-Turnier statt.