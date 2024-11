1 Aufmerksam verfolgt Auftraggeber Jonas Bielecki (mit orangefarbener Sicherheitsweste) die Aktion. Jeder Schritt will genau überlegt sein. Am Ende steht der Eisenbahnwaggon wie geplant auf den zuvor verlegten Schienen im Garten der Familie. Foto: Stöhr

Ein ungewöhnliches Ereignis spielte sich am Freitagmorgen in Dornhan ab. Ein knapp 18 Tonnen schwerer Eisenbahnwaggon wurde angeliefert und mit schwerem Gerät an seinem neuen Zuhause in der Schillerstraße aufgestellt.









So etwas gibt es wahrlich nicht alle Tage. Am frühen Freitagmorgen waren ein Lastzug der Spedition Kübler und ein Kran der Firma Schmidbauer in der Schillerstraße zu sehen.