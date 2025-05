Wer einen Garten hat, dürfte heute auf Regen hoffen. Der deutsche Wetterdienst kündigt aber auch Hagel an. Und später in der Woche sogar Bodenfrost. Das sagen die Prognosen für Calw.

70 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt fiel in diesem März im Kreis Calw. Das erklärten jüngst Experten des Landratsamtes auf Anfrage.

Seitdem sah es nicht wesentlich besser aus; die Behörde appellierte erst vor Kurzem, möglichst wenig oder kein Wasser aus Flüssen und Co. zu entnehmen.

Lokal Hagel und Starkregen ab dem späten Vormittag

Die Trockenheit macht nicht zuletzt Hobby-Gärtnern zu schaffen. Die dürften sich nun auf den für Mittwoch im Kreis Calw angekündigten Regen freuen.

Der Deutsche Wetterdienst könnte diese Freude trüben. Denn der prognostiziert am Mittwoch auch vielerorts Gewitter, lokal Hagel und Starkregen ab dem späten Vormittag. Am Donnerstag soll es noch wiederholt Regen oder Schauer geben, in der Nacht dafür sogar lokal Frost in Bodennähe. Und weiterer Niederschlag ab Freitag? Eher weniger.

Bald wieder sonnig – und trocken

Auch im Raum Calw könnte es heute noch donnern und blitzen. Das sagt am Mittwochvormittag mindestens die Online-Plattform www.wetteronline.de/ ab dem frühen Nachmittag voraus. Die kommenden Tage – soweit sich das überhaupt prognostizieren lässt – sehen dagegen zumeist wieder sonnig aus. Und trocken. Die Gießkannen sollten also griffbereit bleiben.