1 Freilichtmuseum Detmold, fotografiert von Manuela Bessey. Foto: Manuela Bessey

Erstmal seit Gründung der Fotoabteilung im Hobby Club Haiterbach in 2019 zeigen die Mitglieder einen sehenswerten und beeindruckenden Ausschnitt ihrer fotografischen Arbeiten.









Nach intensiver Vorbereitungsphase öffnet die erste Ausstellung unter dem Namen „Foto und Bilder“ an mehreren Terminen ihre Pforten. Ausstellungsort ist die Atelier-Scheune in der Rohrdorfer Straße 9 in Oberschwandorf.