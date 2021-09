1 22 Meter hoch ist die Übungswand des Alpenvereins in Hechingen. Foto: Stopper

Bei diesem Hobby kann es einem grausen. Jedenfalls, als Zuschauer. Am Turm des Hechinger Feuerwehrhauses trainieren jetzt wieder regelmäßig Kletterer des Alpenvereins.















Hechingen - Im August wurden hier neue Griffe auf die 22 Meter hohe Betonfläche geschraubt. 24 Jahre wird hier bereits geklettert, da war die Anlage nicht mehr sicher. Jetzt strahlen die Griffe wieder frisch und bunt. Leicht ist der Aufstieg trotzdem nicht. Jede Farbe markiert eine Route in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Derzeit gibt es etwa 25 Aktive, die hier das trainieren, was sie an freien Wochenenden an echten Felsen im Donautal oder in den Alpen für ihre atemberaubenden Touren einsetzen.