Hoamet-Fest in Weitingen: Festumzug ist ein Nostalgie-Spektakel – die Bilder

Der Eutinger Ortsteil Weitingen feierte am Wochenende bei allerbestem Wetter sein Erntedankfest, die sogenannte Sichelhenke. Der Umzug war der Höhepunkt des Fests.

Gefühlt das ganze Dorf – es waren in Wirklichkeit um die 250 Leute – hatten wieder einmal mitgeholfen, damit das Weitinger Hoamet-Fest zum Highlight des Jahres wurde. Los ging es am Samstagabend mit dem beliebten Mundart- und Heimatabend, bei dem mit viel Musik und Sketchen für allerbeste Unterhaltung gesorgt wurde. Am Sonntagvormittag gab es einen zünftigen Frühschoppen samt anschließendem Mittagessen und zum Festausklang ließen es die „Schwarzwaldbuam“ nochmals so richtig krachen.

Doch der große Festumzug, in diesem Jahr, der 43., ist jedes Jahr der Höhepunkt des Festes. Am Sonntagnachmittag war es wieder soweit und eine große Menschenmenge stand dicht gedrängt rechts und links der Weitinger Dorfstraße und freuten sich an dem bunten Treiben, das da an ihnen vorbeizog.

Weitingen hatte sich wie immer für die vielen Gäste richtig festlich herausgeputzt, glänzte mit Blumenschmuck, Gastfreundlichkeit und der Hoamet-Scheuer als Hotspot sowie dem Kirchplatz als Festmittelpunkt.

Etwa 30 Gruppen sorgen für Unterhaltung

Rund 30 Gruppen, darunter Musikvereine, Heimat- und Brauchtumsfreunde, Oldtimer-Sammler, Kutschen und Pferdegespanne, örtliche Laufgruppen wie beispielsweise die Christel-Gruppe, die wieder einmal als Backfrauen unterwegs waren oder die Damen, vom „Kommando Zisch“ die als Weitinger Mostweiber im Umzug mitliefen, durfte man bestaunen. Ein besonderer Blickfang waren auch die Mitarbeiterinnen der Tagespflege „Quelle des Lebens“, die in der Tracht früherer Krankenschwestern steckten oder das rote Käfer-Caprio von Rainer Müller.

Den Umzug führte in diesem Jahr die Reitergruppe vom Auchtert-Pferdehof an, der in einigem Abstand die Musikanten des Musikverein Weitingen folgten.

Nach ihnen kam Benni Breining mit der Erntekrone, deren Bänder von vier Kommunionsmädchen gehalten wurden. Ein besonderer Hingucker bei jedem Umzug sind die Trachtenträgerinnen der „Weitinger Hoamet“, die von „Täfelesbub“ Martin Koch begleitet werden. Für sie war‘s genauso wie für die Mitglieder der Narrenzunft „Bettschoner“ Weitingen, die in diesem Jahr als Waldarbeiter unterwegs waren, ein toller Spaß. Auch die Weitinger Großfamilie Teufel erinnerten an gute alte Zeiten und schienen gerade Waschtag zu haben.

Original-Utensilien aus Omas Zeiten

Viele der Umzugsteilnehmer brachten in ihren alten Häs und mit den Original-Utensilien aus Omas Zeit reine Nostalgie nach Weitingen. So auch die Damen und Herren des Geschichts- und Heimatvereins Kayh, die jedes Jahr in Weitingen dabei sind. Heuer mit Feuerlöschgeräten aus alter Zeit, denn die Weitinger Feuerwehr feiert in zwei Wochen ihr 160-jähriges Bestehen. Im Umzug erinnerte man mit historischen Fahrzeugen und Utensilien aus jener Zeit an den Beginn der Brandbekämpfung.

Auch die wichtigsten Utensilien eines Landwirts, einem gut funktionierenden Trecker mit allerlei Hilfsanbauten gab es zu bestaunen. Gleich zehn solcher Fahrzeuge samt Gerätschaft wurde von jungen Männern aus Altheim präsentiert.

Gelungenes Fest, aber auch ein Diebstahl

Große Beteiligung

Wie jedes Jahr war es ein Umzug, der begeisterte. Knapp 30 Gruppen, Familien und Einzelpersonen beteiligten sich an diesem besonders prächtigen Ereignis. Es war wieder eine große Freude zu sehen, dass das Althergebrachte immer noch geschätzt und aufgehoben wird. Auch wenn man es nicht mehr im Alltag einsetzt, ist ein alter Kinderwagen, das alte Fahrrad, ein Kratten oder das Feueralarmgerät, das von Hand gekurbelt werden musste, ein Stück Vergangenheit und Erinnerung, die es zu bewahren gilt. Die Mitglieder des Förderkreises „Weitinger Hoamet“ kümmern sich darum, dass es jedes Jahr beim Umzug sowas zum Bestaunen gibt und dass das noch lange so bleibt. Gut, dass es Vereine wie die Weitinger Hoamet gibt, die auch die alten – nicht immer ganz so guten Zeiten – für ihre Nachwelt erhalten.

Diebe am Werk

Doch leider gab es nicht nur pure Freude beim Hoamet-Fest. Wie „Hoamet“-Vorsitzender Hermann Nesch mitteilte, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Dekan-Wagner-Straße bei der „Hoametscheuer“ ein großer Sonnenschirm mit dem Logo der Baisinger Biermanufaktur entwendet. Dabei wurden die Diebe von Anwohnern beobachtet. Es soll sich um vier junge Männer handeln, die alle einen Sonnenhut und einheitliche Kleidung getragen haben. Falls diese den entwendeten Sonnenschirm nicht innerhalb von zwei Tagen