Hoamet-Fest in Weitingen: Festumzug ist ein Nostalgie-Spektakel – die Bilder

Der Eutinger Ortsteil Weitingen feierte am Wochenende bei allerbestem Wetter sein Erntedankfest, die sogenannte Sichelhenke. Der Umzug war der Höhepunkt des Fests.
Gefühlt das ganze Dorf – es waren in Wirklichkeit um die 250 Leute – hatten wieder einmal mitgeholfen, damit das Weitinger Hoamet-Fest zum Highlight des Jahres wurde. Los ging es am Samstagabend mit dem beliebten Mundart- und Heimatabend, bei dem mit viel Musik und Sketchen für allerbeste Unterhaltung gesorgt wurde. Am Sonntagvormittag gab es einen zünftigen Frühschoppen samt anschließendem Mittagessen und zum Festausklang ließen es die „Schwarzwaldbuam“ nochmals so richtig krachen.