Hitzige Diskussion im Rat: Ist in Neuweilers Verwaltung Sand im Getriebe?

Neuweiler Bürgermeister Martin Buchwald prescht vor – er will, dass die Verwaltung von einem Profi unter die Lupe genommen wird. Doch der Gemeinderat kontert.
Knirscht es in der Neuweiler Verwaltung? Aus Erfahrung kann Unternehmensberaterin Susanne Girod von der Firma Imaka sagen, dass, wenn es Überschneidungen bei den Aufgaben einzelner Mitarbeiter einer Verwaltung gibt, „Sand im Getriebe“ ist. Auch in der Verwaltung Neuweilers gebe es diese Überschneidungen, heißt es von Gemeinderat und Bürgermeister in jüngster Sitzung. Dafür müsse eine Lösung gefunden werden, ist sowohl Bürgermeister als auch Gemeinderat bewusst. Was das Vorgehen angeht, ist man sich allerdings nicht einig – ganz im Gegenteil.