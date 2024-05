1 Vor dem Rathaus hat Bürgermeister Uhrich im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung der Freien Wähler Neuried Informationen zur Sanierung weitergegeben. Das wurde ihm zur Last gelegt. Foto: Archiv

Gut drei Wochen vor den Kommunalwahlen kam es in Neuried zum Stunk. Stein des Anstoßes war die Beteiligung des Bürgermeisters an einer Wahlkampfveranstaltung der Freien Wähler. Mittlerweile sind die Kritiker zurückgerudert.









Die Stimmung am Ende der Neurieder Gemeinderatssitzung am Mittwoch war emotional geladen. Nachdem Rathauschef Tobias Uhrich über die mutwillige Zerstörung des Gedenksteins informiert hatte (siehe Artikel unten), musste er „eine weitere große, sehr unerfreuliche“ Bekanntmachung v ortragen. So liege ihm ein Antrag aus der UL-Fraktion vor, dem sich auch Gemeinderat Heinz Walter (SPD) angeschlossen habe. Uhrich weigerte sich, den Antrag, in dem ihm mangelnde Neutralität im Wahlkampf zur Last gelegt werde, vorzulesen. „Es wird hier eine Rechtsverletzung in den Raum geworfen, die es einfach nicht gibt“, begründete Uhrich sichtlich angespannt.