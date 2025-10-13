Hitzige Debatte in Wildberg: Fallen beim Sportplatz jetzt auch noch Bäume, Tribüne und Volleyball-Feld weg?

Der Wildberger Gemeinderat tut sich weiter schwer mit dem Sportplatz beim Bildungszentrum. Wenigstens auf eine Sache konnte man sich jetzt einigen.
Das Wildberger Bildungszentrum hat einen Sport-Schwerpunkt, doch Leichtathletik steht seit langer Zeit nicht mehr auf dem Stundenplan. Und das liegt nicht daran, dass die Lehrer fehlen. Es liegt daran, dass das Gelände, das eigentlich dafür vorgesehen ist, in so einem schlechten Zustand ist. Und deswegen würde das Bildungszentrum ausdrücklich eine Erneuerung der Multifunktionsfläche auf dem „Alten Wasen“ begrüßen. Das machte Jochen Fouquet für die Schule bei der jüngsten Sitzung des Wildberger Gemeinderats deutlich.