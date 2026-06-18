Hitzewelle: Wo es im Zollernalbkreis jetzt am kühlsten ist

32 Grad und es wird noch … na, vorerst nicht. Hier kommen Tipps für kühle Orte im Zollernalbkreis – abseits von Freibädern und Badeseen.
Wer in diesen Tagen nicht literweise schwitzt, hat wahrscheinlich gute Vorkehrungen getroffen: ein Pool, eine Klimaanlage – oder vielleicht einfach ein Platz vor dem Kühlregal. Discounter wie der an der B 27 in Hechingen sind für ihre frostigen 10 Grad bekannt – das könnte derzeit fast schon als Naherholungsziel durchgehen. Die aktuelle Hitze macht erfinderisch, und nicht immer sind Freibäder das Allheilmittel.