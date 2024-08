Hitzewelle: Seoul erlebt Rekordserie an Tropennächten

Seoul erlebt Rekordserie an Tropennächten

Seoul - Die südkoreanische Hauptstadt Seoul verzeichnet die längste Serie an Tropennächten seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen. Wie die Wetterbehörde mitteilte, sind die Temperaturen in Seoul seit dem 21. Juli - und damit 26 Nächte in Folge - nicht mehr unter 25 Grad Celsius gesunken. Es wird erwartet, dass die hohen Temperaturen bis mindestens Mittwoch anhalten werden.