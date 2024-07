Hitzewelle: Mindestens 50 Tote bei Hitzewelle in pakistanischer Stadt

1 Wegen extrem hoher Temperaturen um die 50 Grad Celsius haben die Behörden Pakistans am Montag eine Hitzewarnung für Schwangere und ältere Menschen ausgesprochen. Foto-Archiv Foto: Ppi/PPI via ZUMA Press Wire/dpa

Extreme Wetterereignisse nehmen in Pakistan zu - Dutzende Menschen haben Temperaturen um die 50 Grad in Karachi in den vergangenen Tagen nicht überlebt.









Islamabad - Aufgrund einer anhaltenden Hitzewelle sind in der pakistanischen Millionenstadt Karachi seit Ende vergangenen Monats mindestens 50 Menschen gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Auch das größte Krankenhaus vor Ort meldete Dutzende Opfer. Die eigentliche Zahl der Todesopfer dürfte laut Rettungsbehörden sogar weit höher liegen, in vielen Fällen sei die Todesursache jedoch bisher nicht abschließend geklärt.