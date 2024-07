Hitzewelle in Rottweil: Hier findet ihr sieben Tipps zum Abkühlen

Hitzewelle in Rottweil

Was tun bei dieser Hitze? An einem warmen Sommertag ist die Stadt wie leer gefegt, nur vereinzelt sind Menschen beim Einkaufen oder Eis essen zu sehen. Wir haben uns auf die Suche nach kühlen Plätze in Rottweil gemacht.









Die Warn-App Nina warnt für Mittwoch vor extremer Hitze. Diese Temperaturen stellen für alle eine große Belastung dar. Unsere Redaktion hat sich in Rottweil umgeschaut, um herauszufinden, wie man an solchen Tagen Abkühlung finden kann. Schon am Dienstag tropfte der Schweiß einem von der Stirn, weshalb wir uns auf die Suche nach verschiedenen schattigen Plätzchen gemacht haben.