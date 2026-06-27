1 Die Deutsche Bahn erwartet angesichts der Hitze und angekündigter Unwetter eine hohe Belastung für ihre Infrastruktur. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa Aufgrund der extremen Temperaturen raten Bahnunternehmen von nicht notwendigen Reisen ab. Ein Unternehmen in NRW kündigt an, für sechs Stunden den Betrieb seiner Regionalzüge einzustellen.







Link kopiert



Berlin - Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen raten wegen der Hitze am Wochenende von nicht dringend notwendigen Reisen im Fern- und Regionalverkehr ab. Das teilte die Deutsche Bahn online mit. "Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist an diesem Wochenende stark von der Rekord-Hitze betroffen. Auch der Schienenverkehr leidet unter den Extrem-Temperaturen", heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus warne der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern und Starkregen.