Hitzewelle: Gluthitze jetzt in Spanien: 44 Grad in Andalusien erwartet

Gluthitze jetzt in Spanien: 44 Grad in Andalusien erwartet

Nach Griechenland gerät nun Spanien heftig ins Schwitzen. Bis zu 44 Grad - so heiß könnte es in den kommenden Tagen werden. Aber Hitze ist nicht gleich Hitze.









Madrid - Spanien erlebt die ersten wirklich heißen Tage dieses Sommers mit Temperaturen möglicherweise bis zu 44 Grad. Für Saragossa im Nordosten des Landes wurden bis Freitag Temperaturen bis 42 Grad erwartet, noch etwas heißer könnte es in Andalusien im Süden werden. In den Städten Sevilla und in Córdoba, die im Flusstal des Guadalquivir liegen, könnte es vor allem am Freitag bis zu 44 Grad heiß werden, warnte der nationale Wetterdienst Aemet. Auch nachts sinken die Temperaturen oft nicht unter 20 Grad, die Spanier sprechen dann von tropischen Nächten.