Die Temperaturen klettern in die Höhe, die Sonne brennt ordentlich. Der Wetterdienst warnt im Zollernalbkreis vor Hitze an diesem Mittwoch.

Die Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Zollernalbkreis violett eingefärbt. Damit warnt der Anbieter vor einer starken Wärmebelastung für den heutigen Mittwoch – und zwar über den ganzen Tag bis zum Abend.

„Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, schreibt der DWD auf seiner Homepage.

Am Donnerstag drohen Gewitter

Schon seit dem morgen brennt die Sonne ordentlich auf die Region Zollernalb runter. Die Temperaturen in Balingen und Albstadt klettern an diesem Dienstag auf 31 Grad. In Hechingen sind sogar 32 Grad vorhergesagt.

Am morgigen Donnerstag kann es dann schon wieder zu Hitzegewittern kommen.