Hitzeschlacht beim FC Riedöschingen: Minikicker sind beim Sport-Wochenende dennoch nicht zu bremsen

Beim Sport-Wochenende am 20. und 21. Juni des FC Riedöschingen stand der Ball immer im Mittelpunkt. Der jüngste Nachwuchs hatte bei den F- und E-Jugendturnieren sowie einem Bambini-Einlagespiel seine helle Freude. Trotz der Hitze war auf dem Platz immer etwas in Bewegung und König Fußball stand im Mittelpunkt.

Alte Herren treten mit drei Teams an Schon zum Auftakt war mit dem lokalen Gauditurnier großartige Stimmung zu spüren. Nicht der Sieg, sondern das kameradschaftliche Miteinander stand dabei im Mittelpunkt. Der TTC Riedöschingen, die Feuerwehr, die FC-Jugendtrainer sowie gleich drei Teams von den Alten Herren boten auf dem Platz beste Unterhaltung. Vor allem bei der FC-AH, bei der eine Mischung vom Enkel bis zum Opa und auch Frauen am Ball waren, strahlten mit ihren drei Vertretungen auf und neben dem Rasen beste Laune aus.

Bei den Zuschauern sind in Riedöschingen aufgrund der Hitze die Schattenplätze begehrt. Foto: Hans Herrmann

Als Querschnitt der gesamten Dorfgemeinschaft erfüllte dieses Gauditurnier alle Erwartungen und eine Fortsetzung für das kommende Jahr ist angesagt. Bei der Turnierleitung hatte FC-Beisitzer Markus Wahl das Wort und mischte mit coolen Sprüchen das Geschehen zusätzlich auf. Beim Platzkonzert des Musikvereins Zimmerholz wurde Samstagabend die Stimmung mit so mancher Fußball-Polka eingeheizt.

Nationalmannschaft wird gefeiert

Beim anschließenden Public Viewing, als der 2:1-Sieg der Deutschen Nationalmannschaft über die Elfenbeinküste und der sichere Einzug in die K.-o.-Phase gemeinsam gefeiert wurden, ging es hoch her und das Bier floss in Strömen. Immer mittendrin: der FC-Vorsitzende Björn Werhan, der seinen Verein auf einem guten Weg sieht. „Wir können für die gesamte Saison mit dem verdienten Klassenerhalt in der Bezirksliga ein positives Resümee ziehen.“ Am Sonntag machten die jüngsten Jugendmannschaften mit ihren Spieltagen ohne Wertung das Feld unsicher. Mit acht F-Jugendteams sowie vier E-Juniorenmannschaften waren über 100 Minikicker auf den vier Spielfeldern zu finden.

Auch viele Mädchen, wie hier bei der E-Jugend des VfL Riedböhringen sind bei den Jugendturnieren des FC Riedöschingen auf dem Feld zu finden. Foto: Hans Herrmann

Auch die Mädchen zeigten sich von ihrer besten Seite. Überall trat die Freude am Fußball zutage und die zahlreichen Trainer und Betreuer hatten alle Hände voll zu tun. Die Jugendleitung des gastgebenden FC Riedöschingen mit Corinna Hornung und Marko Deschle, die die Mannschaften nach ihren Einsätzen mit kleinen Preisen belohnten, zog eine mehr als positive Bilanz. „Mit so vielen Zuschauern haben wir nicht gerechnet. Dank dem großen Einsatz unseres ehrenamtlichen Helferstab lief alles wie am Schnürchen. Dazu hatten wir mit dem Wetter ohne Gewitter Glück“, so das Resümee.

Die beiden F-Jugendteams des gastgebenden FC Riedöschingen haben mit ihrem Trainertrio Johannes Scherer, Patrick Lutz und Andreas Steuer bei ihren Spielen viel Spaß. Foto: Hans Herrmann

Als zum Finale noch die beiden G-Juniorenmannschaften mit den Bambinis des SV Fützen und des FC Riedöschingen das Feld unsicher machten, stieg der Stimmungspegel noch einmal. Die vier- bis fünfjährigen Fußballknirpse – Jungen und Mädchen gemischt – lieferten beste Unterhaltung. Bei den Gastgebern hatte das Trainerduo mit Corinna Hornung und Sarah Schey alle Hände mit der nicht zu kontrollierenden Spielweise zu tun. Auch das Trainertrio des SV Fützen war gefordert. „Alles hat gepasst“, brachte es die FC-Jugendleiterin Corinna Hornung nach dem zweitägigen Spektakel auf den Punkt.

Vereinsführung

Dank einer verschworenen Vorstandschaft greift beim FC Riedöschingen ein Rädchen ins andere. An der Vereinsspitze stehen der erste Vorsitzende Björn Werhan, der zweite Vorsitzende Jan Fluk, Schriftführerin Janette Vetter, Schatzmeister Andreas Steuer, Daniela Huber (zweite Kassiererin) und im Spielausschuss Robert Kremer. Die Jugendleitung haben Corinna Hornung und Marko Deschle. Beisitzer sind Stefan Fluck, Thorsten Frank, Katja Fetz und Michael Weidner.