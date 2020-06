Hitze, Wasser, Diebstahl So kommt das Smartphone gut durch den Sommer

Gefahr lauert vor allem dann, wenn man das Gerät der Sonneneinstrahlung aussetzt. Wie sich das auswirken kann, wird Alexander Emunds vom Onlinemagazin teltarif.de in einer Pressemitteilung zitiert: "Liegt ein Smartphone oder Tablet in der direkten Sonne, heizt es stark auf. Einfache Kunststoffteile des Gehäuses oder der Hülle können schmelzen und Metallparts so heiß werden, dass Verbrennungen der Haut drohen."

Zu hohe Temperaturen gefährden zudem empfindliche Bauteile wie Displays oder Akkus. So verlieren letztere beispielsweise in der Sommerhitze schneller ihre Ladung. Hersteller warnen sogar davor, Akkus bei Temperaturen über 40 Grad zu laden.