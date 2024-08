Wasser spielt gerade im Sommer eine ganz wichtige Rolle – auch und besonders in Urlaub und Freizeit. Mangels eines Meeres haben wir einige Stellen im Kreis Calw zusammengestellt, an denen man Wasser abseits der Freibäder besonders genießen kann.

Einer der schönsten Sommerplätze in Bad Herrenalbist der schattige Kurpark mit seinem alten Baumbestand und der renaturierten Alb.

Das kühle und saubere Wasser bietet bei einem Picknick am Albufer eine willkommene Erfrischung und selbst kleine Kinder können in dem flachen Flussbett planschen.

Auch auf der Schweizer Wiese kann man der Hitze ein Schnippchen schlagen. Familien freuen sich dort über den großen, schattigen Wasserspielplatz.

Kurpark Bad Wildbad

In Bad Wildbad lockt in Sachen Abkühlung der Kurpark mit seinem alten Baumbestand und viel Schatten. An der Enzuferabsenkung lässt sich wunderbar die Füße reinhängen oder gleich ganz abtauchen. Übrigens: Auch außerhalb des Kurparks ist die große Enz an vielen Stellen zugänglich. Ebenso zahlreiche kleine Bäche, die die Enz speisen.

Fliegenfischen in Bad Liebenzell

Bad Liebenzell ist ein Mekka der Fliegenfischer. Seit vielen Jahren kümmert sich Fischereiwart Hermann Rebmann um die Nagold. Er ist ein Spezialist im Fliegenfischen. Er achtet darauf, dass die Nagold in ihrer natürlichen Beschaffenheit erhalten bleibt.

Ein besonderes Schauspiel ist im Sommer der Hochzeitsflug der Eintagsfliegen bei Einbruch der Dunkelheit. Dieses Insekt lebt im flugfähigen Zustand nur 40 Minuten und ist ein Leckerbissen für die Forellen in der Nagold. Wenn die Fische auf der Jagd nach den Fliegen schnappen, stehen die Fliegenfischer im Wasser und ködern die Forellen mit einer naturgetreu nachgebauten Kunstfliege.

Rebmann gibt Kurse bei Wurftraining. Fragen zur Fischerei beantwortet auch Joachim Haessler. Er ist wie Rebmann Fischereiwart. Eine Broschüre zum Fliegenfischen hält die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH im Kurhausdamm 2-4 in Bad Liebenzell bereit.

Fischereiwart Hermann Rebmann hat gut lachen: Das Nagoldtal ist ein Mekka der Fliegenfischer. Foto: Zoller

Wölflesbrunnen in Calw-Wimberg

An heißen Tagen verspricht ein Spaziergang im Wald eine willkommene Abkühlung. Wenn die Route dann unterwegs an einem Brunnen vorbeiführt, wird die Tour gleich noch angenehmer.

So ist das am Wildgehege in Calw-Wimberg. Wer das Zuhause von zahlreichen Wildschweinen umrundet, gelangt zum Wölflesbrunnen. Dort haben sich bereits früher Reisende, die zu Fuß nach oder von Calw unterwegs waren, einen kühlen Schluck gegönnt oder gar Wasser für den heimischen Hof mitgenommen. Auch heute bietet der Wölflesbrunnen Spaziergängern eine Abkühlung – und Kindern eine willkommene Gelegenheit zum Spielen.

„Bächle“ in Bad Liebenzell

Was Freiburg und Bad Liebenzell gemeinsam haben? „Bächle“! Nicht nur in der Breisgau-Metropole verschaffen die kleinen Wasserläufe Passanten in der Fußgängerzone eine Abkühlung, auch auf der Liebenzeller Dr.-Mertz-Promenade findet sich ein Exemplar.

Gerade Kinder sind an heißen Tagen kaum aus dem „Bächle“ herauszubekommen, aber auch Erwachsene verschaffen ihren Füßen eine willkommene Erfrischung. Wer zuvor den weitläufigen Kur- und Sophi-Park erkundet hat, hat sich die auch verdient. Und das Beste daran ist: Direkt entlang des kleinen Wasserlaufs lassen sich in der örtlichen Gastronomie Durst und Hunger stillen oder in Ruhe ein Kaffee genießen.

Auf dem Brühl in Calw

Der Spielplatz „Auf dem Brühl“ ist ein Ort, an dem sich Kinder mitten in der Stadt austoben können. Er hat unter anderem ein großes Klettergerüst, eine Röhrenrutsche und eine Reifenschaukel zu bieten. Außerdem lädt der Hagbrunnenbach, der im nahen Hesse-Garten entspringt, zum Spielen und „Matschen“ ein.

Besonderen Charme verleiht dem Spielplatz gerade an heißen Sommertagen zudem die Nähe zur Nagold. Am Brühl geht’s flach ins Wasser hinein. Der Uferbereich fühlt sich fast an wie ein Nagoldstrand – der perfekte Ort, um mit Flusswasser herumzuspritzen und sich so abzukühlen.

Bacherlebnispfad Nagold-Iselshausen

Der Bacherlebnispfad Iselshausen führt durch ein Landschaftsschutzgebiet. Der unveränderte Bachlauf der Steinach und die dazugehörige Bachaue bieten Raum für ein buntes Treiben von Libellen, Fischen, Schmetterlingen und vielen anderen Tieren und Pflanzen.

Da der Pfad mit seinen ungefähr 700 Metern Länge recht schnell abgelaufen ist, lädt er dazu ein, an einzelnen Stellen genauer hinzuschauen oder auf einem der Sitzsteine entlang des Pfads zu verweilen. Die Infotafeln entlang des Pfads bieten häppchenweise interessante Informationen zum Bachleben. Für Kinder gibt es dabei immer noch je eine konkrete Frage auf den Tafeln, mit der sie ihr frisch erworbenes Wissen direkt anwenden können.

Das Mühlrad am Bacherlebnispfad in Nagold-Iselshausen Foto: Rahmann

Seitzental am Nagoldtal-Radweg

Wunderbar erleben lässt sich die Nagold am Nagoldtalradweg, der meist entlang der Nagold führt. Besonders idyllisch und badefreundlich sind Fluss und Uferbereich bei Seitzental. Wegen der im Ort aufgestauten Nagold ist der Fluss aus Richtung Wildberg kommend kurz vor dem Örtchen vergleichsweise tief und fließt dort eher träge vor sich hin. Beste Voraussetzungen für eine Abkühlung.

Und so sieht man neben Schwimmern und Badendenden auch Stand-Up-Paddler, Schlauchbootfahrer und Luftmatratzen-Fans in diesem breiteren Bereich auf der Nagold herumpaddeln. Abgerundet werden die Badefreuden durch die schönen Wiesen entlang des Uferbereichs, die sich gut für ein Sonnenbad eignen.

Tipps der Experten

Das Team der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald hat natürlich auch noch jede Menge Wasser-Tipps auf lager. Das beginnt mit Kanutouren auf der Nagold und in Bad Liebenzell, geht weiter mit Stocherkahn und Tretboot in Nagold, dem Kneippbecken am Luchspfad in Schömberg und endet mit dem Wasserwegle im Eyachtal – und natürlich mit dem Baden in der Erzgrube.