Hitze setzt Badesee zu: Stimmung kippt – und der St. Georgener Klosterweiher ist kurz davor

Erhitze Gemüter und drückende Temperaturen – am St. Georgener Klosterweiher spitzt sich die Lage in diesen Tagen gleich doppelt zu.

Mittwochabend, 18.43 Uhr, am St. Georgener Klosterweiher. Die Sonne scheint noch immer; die Temperaturen liegen nach wie vor um die 30 Grad. Eigentlich bestes abendliches Badewetter. Und doch strömen die Besuchermassen schon aus dem Eingangsportal des Naturfreibads. Ein mancher hätte vielleicht gerne noch etwas länger gebadet. Doch schon um 19 Uhr schließen sich die Türen.

Es ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Und genau das nimmt mittlerweile Ausmaße an, die Bürgermeister Michael Rieger nicht mehr akzeptieren kann. Beleidigungen, wütende Äußerungen, schlichtweg unverschämtes Verhalten – leider, sagte Rieger am Mittwochabend in den Sitzungen des Technischen Ausschusses und des Gemeinderats, sei das am Klosterweiher zwischenzeitlich an der Tagesordnung.

Leidtragender ist das Badepersonal, das die geballte Wut der Badegäste abbekommt. Unzufrieden sind die unter anderem mit den Öffnungszeiten des Klosterweihers. Natürlich, räumte Rieger ein, wäre es schön, wenn man den Badesee länger öffnen könnte. Doch das scheitere schlichtweg an der Personaldecke. Über weite Strecken des Sommers sind Hallenbad und Klosterweiher gleichzeitig geöffnet – und das mit gerade einmal zwei Haupt- und einer Reihe von Ehrenamtlichen.

Schon ein Ausfall ist ein Problem

„Die machen, was sie können“, betonte Rieger – doch mehr als aktuell sei schlicht nicht möglich. „Die Öffnungszeiten sind jetzt schon maximal ausgelegt für das Personal, das wir haben“, erklärte der Bürgermeister. „Wenn nur einer krank wird, dann haben wir ein Riesenproblem.“ Ohnehin müsse man sich langfristig überlegen, wie lange man noch daran festhalten könne, das Hallenbad im Sommer nur für so kurze Zeit wie jetzt zu schließen.

Stark nachgefragt: Am Klosterweiher herrscht derzeit Hochbetrieb. Foto: Helen Moser

Dass sich St. Georgen als Stadt noch ein Hallen- und Freibad leiste, sei sowieso bemerkenswert, fand Rieger. „Gerade in den Zeiten, in denen wir leben, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir das vorhalten.“ Bäder seien für Kommunen ein teurer Spaß, und immer mehr fehle das Personal – das spüre man längst nicht nur in St. Georgen, sondern ringsum. Das Donaueschinger Parkschwimmbad hat seine Öffnungszeiten vorübergehend eingeschränkt, in Bad Dürrheim wird über die Zukunft des Minara diskutiert.

„Wer sich nicht benimmt, kann auch weg bleiben“

Umso weniger kann Rieger das unverschämte Verhalten mancher Badegäste nachvollziehen und dulden, wie er in der Sitzung betonte. „Unser Badepersonal tut alles, was möglich ist, und kann auch nichts für die Situation.“ Der Bürgermeister appellierte an die Vernunft aller, sich respektvoll zu verhalten. „Und wer sich nicht benimmt, der kann auch wegbleiben.“

Doch nicht nur auf der und um die Liegewiese heizen sich die Gemüter auf – auch dem Badesee setzt die Hitzewelle, verbunden mit quasi ausbleibenden Regenfällen, allmählich zu, wie Bürgermeister Rieger schilderte. Trotz mittlerweile erfolgter Entschlammung – eine Investition von immerhin etwa 2,5 Millionen Euro – sowie technischer Einrichtungen, die Sauerstoff ins Wasser pumpen und selbiges umwälzen, sei es nun auf Messers Schneide, dass der See kippe und wieder eine Blaualgenblüte den Badebetrieb lahm lege.

„Wenn wir Glück haben, reicht es noch bis Sonntag oder Montag – da soll ja dann Regen kommen“, schilderte Rieger. Wenn es schlecht laufe, könne aber auch diese Woche der Anruf kommen, dass der Klosterweiher mit Cyanobakterien belastet sei und gesperrt werden müsse. „Die Leute drehen ja jetzt schon durch, wenn man um 19 Uhr zumacht – wie soll das dann erst werden, wenn der Weiher ganz schließen muss?“, warf Rieger in den Raum. Doch mehr als zu warten und zu hoffen bleibe der Verwaltung aktuell nicht übrig.

Trotz Entschlammung noch kritisch

Denn in der Hand habe man es aktuell nicht mehr, bedauerte der Bürgermeister. Die Stadt habe mit der Entschlammung ihre Schuldigkeit getan – nun sei es eben vor allem noch das Frischwasser, das Probleme bereite. Gute Nachrichten konnte Rieger diesbezüglich am Mittwoch nicht überbringen: Die Option, dass man Frischwasser – wie einmal zugesagt – direkt aus Brigach und Sommeraubach an der Biberburg vorbei in den Kloster einleiten könnte, sei mittlerweile offiziell vom Tisch.

Stattdessen wird von den Behörden ein Gewässerentwicklungsplan als Voraussetzung gefordert. Der würde sich aber auf ganz St. Georgen beziehen, eine ganze Stange Geld kosten – „und dass der gut für den Klosterweiher wäre, wage ich mal zu bezweifeln“, meinte Rieger. Aber: „Ohne diesen Plan bekommen wir auf jeden Fall kein Frischwasser – das ist ein Bürokratiemonster.“ Nun müsse sich der Gemeinderat Gedanken machen, wie es weitergehen soll.

Am Wochenende nur Hallenbad oder Weiher geöffnet

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, gelten für Klosterweiher und Hallenbad ab sofort folgende Wochenend-Regelungen: Bei gutem Wetter ist der Klosterweiher geöffnet, das Hallenbad bleibt geschlossen. Jahreskarten-Inhaber des Hallenbads können diese dann am Klosterweiher nutzen. Bei schlechtem Wetter bleibt der Klosterweiher geschlossen und das Hallenbad öffnet. Unter der Woche gelten in beiden Bädern die gewohnten Öffnungszeiten.