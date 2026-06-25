Hitze setzt Badesee zu: Stimmung kippt – und der St. Georgener Klosterweiher ist kurz davor

Erhitze Gemüter und drückende Temperaturen – am St. Georgener Klosterweiher spitzt sich die Lage in diesen Tagen gleich doppelt zu.
Mittwochabend, 18.43 Uhr, am St. Georgener Klosterweiher. Die Sonne scheint noch immer; die Temperaturen liegen nach wie vor um die 30 Grad. Eigentlich bestes abendliches Badewetter. Und doch strömen die Besuchermassen schon aus dem Eingangsportal des Naturfreibads. Ein mancher hätte vielleicht gerne noch etwas länger gebadet. Doch schon um 19 Uhr schließen sich die Türen.