Hitze: Rekord-Temperatur im Meer vor Mallorca gemessen

Die jüngste Hitzewelle brachte Einheimische und Touristen auf Mallorca ins Schwitzen.

Auf Mallorca war es zuletzt sehr warm. Das Meer vor der Insel wurde zur «Badewanne». Bald sollen die Temperaturen dort aber von weit über 30 Grad auf Höchstwerte von mitunter nur noch 25 Grad sinken.









Palma - Die jüngste Hitzewelle in Spanien hat das Meer vor Mallorca nach amtlichen Angaben so sehr wie nie zuvor seit Beginn der Messungen erhitzt. Die Messboje im Südwesten der spanischen Mittelmeerinsel habe am Montag vor der kleinen Nachbarinsel Dragonera circa 30 Kilometer westlich von Palma eine Wassertemperatur von 31,87 Grad gemessen, teilte der Meteorologen-Verband Ametse mit. Der bisherige Rekord von 31,36 Grad stamme aus August 2022, hieß es.